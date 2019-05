Le Salon de ressources d’appui aux élèves ayant des besoins particuliers du jeudi 9 mai à l’école Étienne-Brûlé n’a pas attiré énormément de monde et c’est dommage. L’initiative est louable. « C’est venu par vague. Entre 14 h et 15 h, nous avons eu une quarantaine de personnes qui sont venues se renseigner à notre kiosque », a mentionné une employée de Reflet Salvéo. Mais vers 17 h 45, certains organismes plient bagage alors que le Salon se termine à 20 h.

C’est la deuxième année que le Salon est mis en place par le chef d’établissement Roland Desloges et il a deux objectifs principaux : informer les parents et les membres du corps professoral des services qui sont offerts aux élèves ayant des besoins particuliers (« des enfants autistes, des enfants ayant des troubles de l’apprentissage, des déficiences intellectuelles, etc. »). En gros, tous les élèves qui ont besoin de surmonter des difficultés.

« À Étienne-Brûlé, on est 450. Ça touche environ une centaine d’élèves. Mais le Salon est ouvert à toute la communauté », poursuit M. Desloges.

Dans un second temps, cette initiative vise à créer des partenariats durables avec les organismes participant à la foire. Une quarantaine – dont Oasis, les bibliothèques de Toronto, l’université York et le Centre francophone de Toronto – avaient répondu présent à l’appel d’Étienne-Brûlé.

Le Salon donnait aussi la part belle aux organismes anglophones (CAMH, Toronto Mental Health, Autism Ontario) : « On veut que les organismes connaissent la population à desservir. On veut aussi leur montrer que les francophones ont des besoins et qu’ils pourraient créer des services en français pour y répondre. Plus les gens vont demander des services en français et plus les organismes seront motivés à en offrir », confie M. Desloges.

Des ateliers tel le « pédayoga » et une session sur le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) étaient également offerts par des professionnels du secteur ou du conseil scolaire

PHOTO: Quelques personnes s’informent des services disponibles dans leur région.