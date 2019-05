Le Centre francophone de Toronto (CFT) recevait la population de la région de Peel dans le cadre d’une journée portes ouvertes dans ses nouveaux bureaux de Mississauga. Cet exercice a permis aux dirigeants et employés de rencontrer certains membres du public, clients et représentants d’organismes de la région pour faire visiter le site et parler des services aux nouveaux arrivants, d’aide juridique et d’emploi qui sont maintenant offerts à l’ouest de Toronto.

Parmi les visiteurs, deux clients de l’organisme qui habitent à Brampton étaient très heureux de pouvoir compter sur les services de l’organisme plus près de leur domicile. « Je suis arrivée en 2017 dans la région de Toronto et je ne parle pas l’anglais, raconte Louise N Gnaman Chi-Brou, originaire de la Côte d’Ivoire. Je ne savais pas que je pouvais travailler ici en français et je songeais même à aller au Québec. »

« Mais les services que j’ai obtenus au CFT m’ont beaucoup aidée. On m’a dirigée vers le Conseil scolaire Viamonde où l’on m’a offert un travail de nettoyage. Puis, les intervenants au CFT m’ont montré comment rédiger un CV et utiliser un ordinateur. J’arrivais d’un camp de réfugiés, alors je n’avais aucune notion pour ce genre de chose. Ma vie s’est grandement améliorée grâce aux nombreux services que j’ai reçus au CFT. Aujourd’hui, je veux faire du bénévolat pour les remercier de ce qu’ils ont fait pour moi, mais aussi pour aider d’autres personnes qui arrivent dans des situations similaires à la mienne. Je veux me rendre utile à ma communauté. »

Puis il y avait Gaston Kipa, natif de la République démocratique du Congo et client du CFT depuis 2010. Il a été le premier à demander à l’organisme d’ouvrir un site à Mississauga, lui qui faisait deux heures d’autobus pour obtenir de l’aide et des services dans la Ville reine. « Quand je suis débarqué ici avec mon épouse, nous avons appris qu’il y avait des services de santé en français au CFT, explique M. Kipa. Arrivés sur les lieux, nous avons trouvé d’abord un bel accueil et avons été agréablement surpris de l’enthousiasme et de la gentillesse des gens qui nous ont accueillis sans nous connaître. Ces personnes nous ont rendu de nombreux services dans tous les domaines, que ce soit juridique, la santé, le logement ou comment préparer un CV de façon simplifiée. Mon épouse a trouvé du travail à l’école Horizon Jeunesse et moi, étant donné mon âge avancé, je me suis plutôt concentré à aider les autres nouveaux arrivants en faisant du bénévolat. Nous sommes fiers des personnes qui ont mis en place ces services au CFT et aujourd’hui, grâce à l’ouverture de ces bureaux à Mississauga, je n’ai plus à me rendre à Toronto pour les obtenir. »

Si l’on compte les employés desservant le Service d’accueil de l’aéroport Pearson, le Centre francophone emploie aujourd’hui 14 personnes dans la région de Peel. Et s’il n’en tenait qu’au conseil d’administration (CA), l’offre de services serait encore plus étendue.

« Ici, nous avons un noyau de services d’emploi, d’immigration et d’aide juridique, confirme la directrice générale du CFT, Florence Ngenzebuhoro. Nous allons établir un centre d’évaluation pour identifier les besoins de services en français dans nos domaines d’intervention. Si nous n’offrons pas un service demandé, nous référerons le client à une autre agence de la région ou à notre site de Toronto. La vision à long terme pour notre CA est d’établir les services offerts à Toronto dans toute la grande région avoisinante. » Le bureau de Mississauga est situé au 3660, rue Hurontario, pièce 601.

PHOTO: Employés et résidents de la région de Peel ont noué des liens.