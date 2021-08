La Société économique de l’Ontario (SÉO) se lance sur la piste du secteur écologique au Canada avec un webinaire axé sur les perspectives d’emplois. Pour ce faire, l’organisme a fait appel aux experts d’ECO Canada qui ont dressé un portrait de l’industrie et des nombreux métiers courus ou qui le seront au cours des prochaines années.

Alors, qu’est-ce qu’un métier dans le secteur environnemental au Canada? C’est un emploi pour la Terre. C’est travailler au sein des ressources naturelles et renouvelables, ou pour certaines organisations autochtones, ou en préservation de biodiversité ou même en gestion de déchets. Le secteur regroupe les emplois qui ont un impact positif sur mère Nature.

À ECO Canada, le coordonnateur de programmes et conférencier Simon Savinel explique que l’organisation encadre la main-d’œuvre verte du pays avec des formations, du mentorat et des certifications nécessaires à l’avancement d’une carrière du secteur écologique. Des programmes de stages où le salaire est couvert en majeure partie par ECO Canada y sont également offerts.

Bien que la pandémie ait affecté tous les secteurs de l’économie, il semble que celui de l’environnement soit en mesure de rebondir plus rapidement que d’autres.

Selon les recherches d’ECO Canada, l’Ontario possède 40 % de la main-d’œuvre verte au pays, soit presque 300 000 emplois et, d’ici 2029, il y aura environ 200 000 emplois de plus dans le secteur vert au Canada (nouveaux emplois, départs à la retraite et départs). Pour l’Ontario, quelque 65 000 nouveaux postes environnementaux verront le jour.

L’accréditation que propose ECO Canada est la certification EP. Composée de trois niveaux, celle-ci propose plusieurs avantages à ses adhérents. « Les compétences techniques peuvent être nécessaires pour obtenir un emploi, mais les compétences générales sont essentielles pour le conserver », affirme le conférencier.

Parmi les programmes d’intérêt qu’offre ECO Canada figurent le stage étudiant et le stage de finissant récents.

Le stage étudiant n’a pas d’âge limite, peut se faire à temps plein ou à temps partiel et est subventionné à 50 %. Il est possible de faire demande sans avoir encore sécurisé un emploi.

Le stage de finissants récents est à temps plein pour les candidats de 30 ans et moins et est subventionné de 70 à 75 %. Il est également possible de visiter leur tableau de bord d’emplois disponibles dans le secteur et de filtrer sa recherche pour l’emploi désiré.

Pour plus de renseignements, visitez https://eco.ca/accueil/