Jusqu’au 18 août, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) présente une programmation « pleins feux sur les jeunes ». Les lundi à 10 h et mercredi à 18 h, une activité spéciale leur sera offerte pour faciliter la transition afin qu’ils se remettent des effets négatifs de la pandémie. L’initiative est un partenariat entre le MOFIF, le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et Patrimoine canadien.

D’inspiration féministe, à la croisée des chemins entre le monde académique et le secteur communautaire, le MOFIF qui habituellement travaille à améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones va au-delà de son mandat pour répondre aux besoins des jeunes de 5 à 18 ans qui se remettent tous d’une année en confinement.

Les ateliers sont divisés en deux groupes d’âge, soit de 5 à 11 ans et 12 à 18 ans. Il y sera question de l’équilibre de vie, la santé mentale, la musique comme thérapie et l’émotion à travers le mouvement.

Les jeunes bénéficieront du visionnement de vidéos, d’une présentation PowerPoint ainsi que des exercices de réflexion et de partage en groupe. Le MOFIF espère offrir une boîte d’outils et un espace sécuritaire afin que les jeunes puissent avancer positivement. L’animation est assurée par Papa Ladjiké Diouf et Olivier Engoute.

Canadien d’origine sénégalaise, M. Diouf s’est installé au Québec en 2014 où il travaille comme psychothérapeute depuis sept ans. Il a fait des études en sociologie et en psychologie avec des certificats de spécialisation dans des problématiques diverses, dont les traumatismes. Au fil de sa carrière, il a travaillé avec des groupes de différents âges et d’origines diverses. De plus, il s’intéresse maintenant à la clientèle immigrante dans ses défis sur le plan de la santé mentale et des dépendances.

M. Engoute est d’origine camerounaise. Ce leader communautaire s’intéresse aux couches défavorisées de la société. Spécialisé dans les domaines des dépendances et de l’intégration de la spiritualité en santé mentale, il travaille avec les individus, les familles, les couples et divers groupes.

Les inscriptions se font en ligne via Eventbrite et la participation est gratuite.

https://www.eventbrite.ca/o/mofif-27939524149