Après une année en virtuel, marquée par la « Lecture en temps de peste », le Salon du livre de Toronto prépare son grand retour en présentiel avec pour thème Nos héritages. L’événement aura lieu les 18, 19 et 20 mars à l’Université de l’Ontario français, le principal partenaire du Salon 2022.

Si les stands et les tables des exposants seront moins nombreux cette année, la programmation sera riche en évènements rassembleurs : conférences, tables rondes, théâtre et poésie avec le Théâtre français de Toronto ; animations, dîner-spectacle avec Natasha Kanapé, organisé en partenariat avec Francophonie en fête, et pour terminer, un brunch autour d’une de nos plus belles plumes, et une rencontre pour souligner la Journée internationale de la Francophonie.

Comme à chaque année, le nom de la lauréate ou du lauréat du prix Alain Thomas sera annoncé lors de la cérémonie d’ouverture.

Cette année encore, toute la programmation jeunesse aura lieu en ligne. Une quinzaine d’auteurs se rendront virtuellement dans les écoles de la Région du Grand Toronto pour échanger avec les élèves francophones ou en immersion.

Le Salon du livre de Toronto rassemblera de nombreux auteures et auteurs chevronnés ainsi que des artistes de l’Ontario, du Québec et de partout au Canada. Le Bureau du Québec à Toronto est toujours notre fidèle partenaire, et nous le remercions chaleureusement de son soutien.