Cette année pour la première fois, le salon du livre de Montréal (SLM) se fera sans kiosques et entièrement en ligne. Il vient à la rencontre du public. Une excellente nouvelle pour les francophones d’ici désireux d’y participer!

Du 12 au 15 novembre le SLM offrira 450 activités en ligne dont 70 animations diffusées en direct sur leur site Web, 230 « tête-à-tête » avec les auteurs, 75 événements virtuels à travers la toile et 90 capsules littéraires! Le choix de rencontres et de formations est inclusif et s’étend à plusieurs démographies, du jeune public jusqu’aux aînés.

« Il était essentiel cette année que cette grande fête ait lieu », affirme Oliver Gougeon, directeur général du Salon. Ce rassemblement annuel accueille des milliers de visiteurs mordus de la lecture.

Les 70 animations culturelles sont au cœur de l’évènement 2020. Elles incluent des entrevues confidences, des tables rondes et des cabaret festifs qui seront axés sur cinq thèmes d’actualité : 2020, et après?; le féminisme; la pluralité des voix; le récit et l’inspiration; la famille et l’enfance. Des auteurs renommés, dont Michel Tremblay, seront au rendez-vous.

Pour les plus jeunes, le SLM propose des ateliers enrichissants et des activités originales avec l’appui des tableaux interactifs et de tablettes. Les petits de partout pourront apprendre de leurs auteurs et illustrateurs préférés dont Isha Bottin (Papa est parti) et Caroline Merola (Lili et les poilus).

Il sera également possible d’obtenir des entretiens privés avec certains auteurs! À l’achat d’un roman et à l’aide d’un système de visioconférence, les lecteurs pourront profiter d’une rencontre personnelle dans une salle de réunion virtuelle. Pous réservez sa place : https://www.salondulivredemontreal.com/

Le SLM risque de vous donner le goût de lire en attente du Salon du livre de Toronto, qui aura lieu probablement de façon virtuelle du 4 au 6 février 2021.

SOURCE – Élodie Dorsel