Le 23e Festival international du film francophone de Cinéfranco aura lieu en ligne du vendredi 20 au samedi 28 novembre avec 17 longs métrages, 2 programmes de courts métrages, des conversations et des panels sur la plateforme Eventive, accessibles sur www.cinefranco.com. Deux nouveaux films seront ajoutés chaque jour, visibles pendant 48 heures une fois les films activés. Trois films seront présentés le 28 novembre.

Pour la première fois, Cinéfranco étend son rayon d’action à travers tout le Canada, où les amateurs de cinéma francophone peuvent également découvrir la communauté de Cinéfranco. Depuis 1997, Cinéfranco fait partie intégrante de la vie francophone de Toronto, et est ainsi devenu un des plus importants festivals de cinéma francophone du Canada.

Le programme de Cinéfranco 2020 comprend des longs métrages de Belgique, du Canada, de France, du Liban, du Sénégal et du Maroc reflétant la diversité du monde francophone. Le festival célèbre également les cinéastes de l’Ontario, du Québec et du Nouveau Brunswick avec le retour des programmes populaires Courts Toujours.

« En cette année mémorable, pleine de défis pour tous, l’équipe de Cinéfranco a le bonheur et le privilège de pouvoir continuer à présenter le meilleur du cinéma francophone canadien et international à son public, a déclaré Marcelle Lean, directrice artistique et fondatrice du Festival.

« Pendant la pandémie, nous sommes restés en contact avec notre communauté en présentant des films et des conversations en ligne et nous sommes impatients de toucher de nouveaux publics à travers le Canada pendant ce Festival.

« La pandémie nous a donné à tous l’occasion de faire une pause et de réfléchir, ainsi que de constater l’amplification des inégalités sociales et économiques. Nous avons fait la sélection des films de cette année en gardant cela à l’esprit, ainsi qu’un besoin de légèreté. »

Pour l’ouverture du festival, Cinéfranco présente un programme double d’ombre et de lumière – une comédie française et un thriller psychologique québécois avec Belle Fille (The Morning After) de Méliane Marcaggi et Mont Foster du réalisateur québécois Louis Godbout.

La programmation canadienne comprend la comédie multilingue (français, cri, anglais) Québexit de Joshua Demers. Lorsque la construction d’un oléoduc interprovincial mène à la réussite du troisième référendum sur la souveraineté du Québec, une petite route à la frontière entre le Québec et le Nouveau Brunswick devient une zone de conflit entre les nouveaux militaires québécois, les Forces armées canadiennes et deux femmes autochtones qui traversent fréquemment la frontière.

Le film de clôture Nadia, Butterfly met en vedette la championne Katerine Savard dans le rôle de Nadia, qui décide de se retirer de la natation professionnelle après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 pour échapper à une vie rigide de sacrifices. Le réalisateur québécois Pascal Plante, lui-même nageur de compétition, apporte empathie et compréhension à cette histoire de passage à l’âge adulte qui raconte la quête d’une jeune femme à la recherche de son identité en dehors du sport.

Rosalie Pépin brille dans le rôle d’Émilie dans le premier long métrage de Neegan Trudel, réalisatrice québécoise de Vacarme. Émilie, 13 ans, placée dans un foyer de groupe, subit la mauvaise influence de sa co-chambreuse et se rebelle contre les règles strictes de l’institution. En choisissant de s’échapper, elle apprend l’art de la résilience et de la confiance en soi dans ce drame social qui apporte un vent de fraîcheur au thème des enfants sous protection de la jeunesse.

À la demande générale, Courts Toujours est de retour cette année avec deux nouveaux programmes présentés par Ontario Créatif en partenariat avec Le Labo et le FRIC (Front des réalisateurs indépendants du Canada).

BILLETS

Les billets peuvent être achetés sur le site www.cinefranco.com jusqu’au 28 novembre. Profitez des films pendant 48 heures après leur activation.

Billets : 12 $; Seniors et étudiants : 10 $

Passeport du Festival : 130 $

Passeport pour 5 films au choix 40 $

Billets individuels : 12 $ pour les adultes ; 10 $ pour les étudiants et les seniors

COMMENT ACCÉDER AUX FILMS

Les films sont présentés sur la plateforme Eventive de vidéo sur demande. Il suffit de se rendre sur le site de Cinéfranco www.cinefranco.com et de suivre les instructions.

SOURCE – Cinéfranco

PHOTO – Affiche originale du film Nadia, Butterfly