Une soirée de petits plaisirs était au rendez-vous lors de la rencontre LittéRIRE où divers auteurs ont partagé quelques textes bien comiques. Cette rencontre virtuelle sur la plateforme Zoom, dans le cadre de la Fête de la culture, offrait une ambiance décontractée dans laquelle l’amour pour la langue française était évidente.

Cinq auteurs on fait la lecture de textes : contes, nouvelles, poèmes et extraits de pièces. Les participants virtuels se sont bien amusés aux mots des professionnels. C’est un dictionnaire de synonymes sous forme d’histoire qui prenait forme à l’écran! Leur écriture riche, qu’on entend si peu souvent à l’oral, était tout à fait rafraîchissante et un réel plaisir à écouter un jeudi soir maussade.

Nafée Faïgou, à l’aide de ses collègues pour la lecture des didascalies, fait la présentation d’un de ses textes théâtraux. Marc LeMyre amène un univers théâtral avec son texte qu’il a créé et travaillé en collaboration avec la comédienne. Il présente son extrait avec une brève explication de l’importance du processus de création et d’exploration en répétition afin que son texte appartienne aux acteurs aussi.

Alexandre Matte, en vrai Fred Pellerin, raconte une petite histoire loufoque à propos de ses deux filles. Il met les participants au cœur de ce qu’est être père et partage des moments chers qui lui resteront en mémoire éternellement.

A.M. Matte fait naître des sourires avec sa nouvelle pleine de vie et d’entrain, suivie de son poème poignant et d’actualité.

Elsie Suréna se lance dans la lecture d’un de ses morceaux où par moment, quelques phrases chantées percent le texte. Un petit bémol, un son de meilleure qualité aurait été apprécié!

En fin de compte, LittéRIRE est une suggestion agréable pour sortir de l’ordinaire et se faire émerveiller par des histoires. La conférence terminée, plusieurs membres du public ont sûrement eu une envie irrésistible de se plonger dans un livre.

SOURCE – Élodie Dorsel