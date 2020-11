Soyez prêts à danser entre les meubles du salon au son des concerts que l’Alliance Française de Toronto (AFT) propose en ligne au cours du mois de novembre. Blaise LaBamba et son groupe Kotakoli ouvre le bal le 7 novembre à 20 h. Blaise Labamba, un artiste issu du Congo-Kinshasa, mélange avec aisance la Rumba Zouk congolaise et le Soukous pour un résultat d’une énergie explosive.

Il a grandi avec deux parents très musicaux, se disant évoluer dans une ère où la musique africaine est en bouillonnement de nouvelles idées et créations culturelles. Dès les années 1990, il monte un groupe avec ses amis du quartier, qui se nomme Tout-Chic-Gombé.

Puis en 1993, il s’inscrit à l’Institut national des arts pour faire ses études en musique. Il y rencontre une des grandes vedettes de la musique congolaise de l’époque : le général Defao, avec qui il part en tournée internationale. Il se fait un nom et bientôt il joint les rangs des plus grands artistes de la musique africaine.

M. Labamba déménage à Montréal en 1999 où il s’intègre à la scène québécoise et canadienne-française en accompagnant différents groupes durant leurs spectacles. En 2009, il débute sa carrière solo et en 2018 forme Kotakoli – le groupe qui sera au rendez-vous le 7 novembre à l’AFT! Ce concert est offert sur la base de Payez ce que vous pouvez avec un minimum de 5 $ pour couvrir les frais de transaction.

Le prochain concert de musique se tiendra le 21 novembre à 20 h avec le guitariste virtuose Stéphane Wrembel accompagné de quelques-uns de ses invités. M. Wrembel offrira ses compositions originales de guitare classique et de Gypsy Jazz. Musicien très prolifique, il transporte son public au pays de la magie instrumentale.

À la fin du mois de novembre, l’Alliance Française invite le rédacteur en chef de TV5 monde, Slimane Zeghidour, en conférence axée sur son parcours et son métier de journaliste et écrivain. Originaire de la Kabylie en Algérie il apprend à lire dans un camp de réfugiés en temps de conflits. Sa carrière l’amène à Paris où il travaille pour plusieurs grands médias dont Le Monde, Le Nouvel Observateur et Télérama tout en poursuivant sa carrière d’auteur. Toutes questions seront les bienvenues!

Pour plus de renseignement : https://www.alliance-francaise.ca/fr/culturel/tous-nos-evenements

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Blaise LaBamba