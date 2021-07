La Société économique de l’Ontario (SEO) travaille fort à offrir une programmation qui soutient les aventures des entrepreneures issues de minorités. Les entreprises appartenant à des femmes ne représentent qu’une fraction de la totalité des entreprises, mais leur nombre est en croissance.

De 2005 à 2013, ce taux a grimpé de 33 %. Selon les statistiques présentées par la SEO, la majorité des femmes entrepreneures ont entre 30 et 39 ans, et 34 % d’entre elles appartiennent à une minorité visible alors que 40 % sont autochtones.

Souvent, les femmes souffrent du syndrome de l’imposteur. Leur vision et leur perception de ce que devrait être un entrepreneur ne correspondent pas. Cette vision et ces stéréotypes négatifs s’imposent parfois de leur environnement et de la société.

Elles peuvent aussi faire face à de l’isolement et à la difficulté à concilier travail-famille. La SEO souligne qu’il faut absolument s’entourer de mentors et d’une communauté d’appui pour réussir et qu’il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses afin de chercher de l’aide à certains moments. Voilà où le réseautage entre en jeu.

Avant un événement de réseautage, la SEO suggère de faire le point sur ses intentions. Déterminer les objectifs à obtenir d’une telle activité peut aider à ne pas se perdre dans la foule ou dans des discussions qui ne servent pas les objectifs prévus.

Puis, il faut pouvoir partager ce qu’on offre, car le réseautage est un échange d’entraide. Il est facile de proposer un partenariat lorsqu’on sait ce qu’on peut offrir et ce dont on a besoin.

Le réseautage peut aussi être utile à la motivation, à l’encouragement et au développement de solutions. Même en début de projet, ou lors d’une baisse de motivation, se ressourcer auprès de personnes aux intérêts similaires peut faire une grosse différence à l’avancement du projet.

Après la rencontre, il est primordial de faire un suivi sur les discussions prenantes. La SEO partage l’astuce d’écrire sur l’endos des cartes professionnelles l’origine de la rencontre avec la personne pour s’en souvenir et d’envoyer un courriel de suivi pour bien ancrer l’échange. Inscrire les données dans un fichier Excel sous le nom de l’événement permet aussi de ne rien oublier.

Une autre façon d’étendre son réseau tout en s’assurant qu’il corresponde à ses objectifs est l’utilisation du « Boolean Search ». La recherche booléenne permet de combiner des mots-clés avec des opérateurs tels que ET et OU pour produire davantage de résultats précis. Les mots recherchés sont placés entre guillemets et les opérateurs sont écrits en majuscule. Ex : « hôtel » ET « Toronto ». Cet outil peut être utilisé dans n’importe tous les moteurs de recherche tels que Google, LinkedIn, Yahoo, etc.

Pour plus d’information sur l’’aide à l’entrepreneuriat en mentorat et en ateliers, rendez-vous sur site de la SEO : https://seo-ont.ca.