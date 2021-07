Retraite active de Peel tenait son assemblée générale annuelle le mercredi 23 juin, en format Zoom. Dès leur arrivée, les membres étaient accueillis par la présidente de l’organisme, Lorraine Gandolfo, et tous semblaient ravis de se retrouver pour cette rencontre.

Avant de se plonger dans les rapports et les résolutions, Jean-Luc Bernard et Françoise Myner ont été respectivement élus président et secrétaire d’assemblée.

Après confirmation du quorum, Lorraine Gandolfo a présenté le rapport d’activités. « Ce fut une année exceptionnelle malgré la crise sanitaire », a-t-elle mentionné avant d’énumérer la panoplie d’activités proposées, dont ateliers divers, conférences, session Pilates, visites guidées, etc. Au total, plus de 2300 personnes ont participé aux activités toutes offertes en mode virtuel.

« L’avenir est prometteur pour Retraite Active, confirme Mme Gandolfo. Avec la subvention reçue de la Fondation Trillium, nous aurons finalement notre plan stratégique de trois à cinq ans. » Puis, elle a remercié les membres pour « leur loyauté et leur appui au cours de l’année ».

Pour mener à bien ses activités, Retraite Active compte aussi sur plusieurs partenaires dont la Ville de Mississauga, le Centre francophone du Grand Toronto, l’Entité 3, et l’East Mississauga Community Health Centre. Mme Gandolfo s’est dit fière de ces partenariats.

Les états financiers présentés par la trésorière Édith Groleau ont été reçus et acceptés par l’Assemblée. Ils ont souligné l’impact qu’a eu la subvention du programme fédéral Nouveaux Horizons sur le développement des activités. Sur le plan des prévisions budgétaires, une somme importante sera attribuée à la préparation du plan stratégique et à l’étude liée au Réseau d’entraide.

Autre point à l’ordre du jour : le retrait de l’Article 5.1.3. Le conseil d’administration a demandé à l’Assemblée d’entériner la proposition au sujet du retrait de l’Article 5.1.3 des Statuts et Règlements de l’organisme, et ce, afin de permettre une plus grande flexibilité au CA et d’assurer une continuité. L’Article 5.1.3 stipule qu’ « aucun administrateur ne peut siéger au conseil d’administration plus de trois mandats, peu importe le poste ». Après discussion, l’Assemblée a approuvé le retrait de cet Article.

L’organisme a également reconnu la contribution de Carmen Gauthier en lui octroyant le titre de membre honoraire de Retraite Active. « Je suis très choyée. Je continue à croire à la mission de Retraite Active de Peel », a affirmé Mme Gauthier, qui se joint aux deux autres membres à avoir reçu précédemment cet hommage, soit Claire McCullough et Georgette Morin.

Autre élément incontournable de la soirée : les élections. Cette année, il y avait quatre postes à pourvoir et quatre candidatures dûment approuvées. Lorraine Gandolfo, Lise Fortier et Jacques Fortier ont été réélus pour un mandat de deux ans alors qu’Adrien Gaudet a été réélu pour un mandat d’un an. Les postes de Édith Groleau, Élaine Molgat et Françoise Myner n’étaient pas en élection.

Pour conclure l’Assemblée avec rires et plaisir, le clarinettiste et humoriste Christopher Hall a offert une revue musicale corrigée de l’année 2020. Les nombreuses actualités dont Black Lives Matter, la gouverneure Julie Payette, le vaccin Spoutnick, les chiens détecteurs de COVID ne sont que quelques-unes des manchettes qui ont retenu l’attention de M. Hall et inspiré sa prestation. Les participants à l’AGA ont tous semblé apprécier ce concert particulier.

Une belle façon de terminer une année bien remplie pour Retraite Active!

PHOTO – Lorraine Gandolfo