La section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a procédé virtuellement à la cérémonie protocolaire d’investiture des récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2020 le 23 juin dernier.

Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont distingués par leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne.

La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française dans la province.

Jenny Matingu, agente de liaison à l’Assemblée législative de l’Ontario (ALO) et responsable du protocole parlementaire, animait cette cérémonie. Elle a souhaité la bienvenue aux participants et a expliqué le déroulement de la soirée avant de donner la parole à plusieurs dignitaires.

La députée France Gélinas, présidente de la section Ontario de l’APF, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, le président de l’ALO, Ted Arnott, les députés Guy Bourgouin (NPD Ontario) et Lucille Collard (PLO) ont tour à tour prononcé un discours pour féliciter les six récipiendaires de cette cuvée.

Il s’agit de Linda Cardinal (directrice régionale de l’Agence universitaire de la Francophonie pour les Amériques dans la région d’Ottawa), François Larocque (professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa), Daniel Bédard (compositeur, concepteur sonore et réalisateur de disques de Sudbury), Michèle Leblanc (auteure et vice-présidente Ressources humaines et Communication à la Caisse Alliance à Hearst), Hélène Caron (consultante en services en français, spécialisée en traduction et enregistrement de voix hors champ pour la région de Hamilton), et Florence Ngenzebuhoro (directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) et membre du Conseil des gouverneurs de l’Université de l’Ontario français).

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a envoyé un message vidéo pour féliciter les six nouveaux membres de l’Ordre de la Pléiade, dont les deux candidates du Centre-Sud-Ouest.

« Cette distinction honorifique décernée par la section ontarienne de l’APF vient récompenser chaque année des personnalités franco-ontariennes qui font vivre et rayonner le français dans notre province, indique la ministre. Mme Florence Ngenzebuhoro, votre parcours et votre leadership sont inspirants pour votre communauté. Mme Hélène Caron, merci de mettre en valeur notre langue française. La vitalité de nos communautés francophones repose d’abord et avant tout sur ses membres. C’est pourquoi nous célébrons les personnes comme vous qui font vivre notre francophonie. »

L’investiture officielle des récipiendaires à l’Ordre de la Pléiade a été effectuée par la députée France Gélinas. Les nominés avaient déjà reçu leur médaille et l’ont fièrement montrée à l’écran pendant la cérémonie.

Florence Ngenzebuhoro

Florence Ngenzebuhoro est directrice générale du CFGT. Le Centre compte plus de 100 employés qui travaillent en santé primaire, en santé mentale, en développement de l’enfance et de la famille, en services aux nouveaux arrivants, en services de l’emploi et en aide juridique.

Depuis le 9 avril 2018, Mme Ngenzebuhoro est membre du Conseil des gouverneurs de l’Université de l’Ontario français. Comptant parmi les 100 femmes noires les plus influentes au Canada (2019) ainsi que membre du Comité consultatif national en établissement francophone. Elle a été, pendant près de 10 ans, superviseure de programmes au sein du gouvernement ontarien, ainsi que membre du Comité consultatif provincial sur les affaires francophones de l’Ontario entre 2004 et 2007. Pendant la pandémie, elle a mobilisé des ressources d’urgence pour venir en aide aux plus démunis.

Hélène Caron

Originaire du Québec, Hélène Caron a habité Dundas dans la région de Hamilton de 1996 à 2021. Consultante en services en français à son compte depuis 2003, elle se spécialise en traduction et dans les enregistrements de voix hors champ.

En 2002, lors d’une rencontre fortuite, elle découvre la communauté francophone de sa région et le Centre francophone de Hamilton (CFH). Elle décide alors de s’impliquer afin d’accroître la visibilité de la francophonie dans le Centre-Sud, décision qui marquera le début de près de deux décennies d’engagement bénévole.

Mme Caron siège au conseil d’administration du CFH de 2005 à 2014 et organise de nombreux événements en français dans la communauté et à l’université McMaster. De 2004 à 2009, elle obtient sa maîtrise en français de McMaster, présente et publie deux articles académiques sur la francophonie ontarienne et enseigne le français à l’université McMaster.

Elle met en place deux ressources pour la communauté, y compris l’émission radio French Toast qu’elle anime depuis octobre 2010 (en pause jusqu’en septembre 2021) sur les ondes de la station CFMU 93,3 FM et aussi diffusée sur le Web.

Doctorante au département de français de l’université McMaster, Hélène Caron explore, dans sa thèse, les intersections entre la nourriture, l’identité et la migration dans la littérature francophone.

En mai dernier, elle est déménagée à Richmond en Colombie-Britannique où elle continue d’offrir ses services professionnels en français même à distance, et compte contribuer à la vitalité de la communauté francophone de Vancouver lorsque son doctorat sera terminé en décembre 2021.