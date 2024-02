Richard Caumartin

Le Club canadien de Toronto (CCT) invitait ses membres le 14 février pour son assemblée générale annuelle (AGA) au TIFF Bell Lightbox, une occasion de discuter des réalisations de l’année écoulée, de partager les projets et de prendre des décisions importantes pour l’avenir de l’organisme.

Lors de cette AGA, le commissaire des services en français de l’Ontario, Carl Bouchard, s’est adressé à l’auditoire. Il a parlé de son parcours au Bureau de l’Ombudsman depuis quatre ans et de l’importance de protéger la langue française dans la province. « Depuis que je suis entré en poste de façon permanente depuis décembre, une de mes grandes priorités était de rencontrer les francophones de l’Ontario pour faire connaître nos services, mais aussi nos droits en tant que francophones. En cinq ans, il y a plus de 30 000 nouvelles personnes parlant français qui se sont établies en Ontario. Le message que je veux envoyer à tous les francophones est de ne pas hésiter à communiquer avec moi, avec nous, lorsque vous ne recevez pas vos services en français de la part du gouvernement ou lorsque votre expérience n’est pas positive. Cette année, nous avons reçu 40 % de plus de cas qui nous ont été rapportés et ces cas-là m’ont beaucoup marqué. Avec notre intervention, la majorité de ces cas sont résolus », annonce fièrement M. Bouchard. Il a conclu en citant certaines avancées linguistiques au niveau des différents ministères dont la Fonction publique de l’Ontario et le ministère des Affaires francophones.

Puis, la présidente d’assemblée de l’AGA, Joyce Irvine, a donné la parole à la présidente du CCT. « En accord avec notre mission d’inscrire le Club canadien en tant que tribune de rayonnement par excellence de la francophonie de Toronto, cette saison a été marquée par un grand nombre d’activités favorisant les échanges et les rencontres, offrant ainsi un aperçu d’une communauté toujours plus dynamique, entreprenante, diversifiée et multigénérationnelle. Nos traditionnels déjeuners-conférences ont offert une tribune privilégiée à une diversité d’intervenants, qu’ils soient des acteurs majeurs du monde des affaires ou des leaders au sein des organismes gouvernementaux, tous contribuant de manière cruciale à l’évolution et à la vitalité de notre communauté. Aux côtés de ces figures, des personnalités politiques de renom telles que Caroline Mulroney et Bob Rae ont marqué cette année d’une empreinte indélébile. Dans le même temps, le gala Relève ON, en constante expansion, a une fois de plus mis en lumière la prochaine génération de leaders francophones, témoignant ainsi de leur élan prometteur », résume Geneviève Grenier dans son rapport annuel.

Quant aux activités de la dernière année, le directeur général de l’organisme a parlé d’une plus grande ouverture aux diverses communautés de la Ville reine. « Ces derniers mois ont été marqués par une série d’initiatives visant à renforcer notre connexion avec vous, nos précieux membres, et une de mes principales priorités a été d’ouvrir davantage le club aux différentes communautés, dans le but d’apporter une diversité riche et stimulante à nos activités. Nous croyons fermement que l’inclusion de toutes les voix et perspectives est essentielle pour un club florissant comme le nôtre. Le réseautage demeure au cœur de notre identité. Des initiatives telles que les cocktails-conférences et les moments conviviaux à la fin des déjeuners rencontrent un succès certain auprès de nos membres. Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, nous avons inauguré les Café Club, des rencontres exclusives où les échanges se déroulent dans une atmosphère chaleureuse. Ces activités à dimension intimiste visent à renforcer les liens au sein de notre communauté et à créer des souvenirs inoubliables », explique Alexis Maquin.

Le directeur général a fait mention du « rebranding » total de l’organisme, marqué par un nouveau logo et un site internet repensé pour moderniser son image, des Prix RelèveON et des nouveaux partenariats stratégiques avec certains organismes, renforçant ainsi la présence du Club canadien sur la scène locale.

Les membres de l’assemblée ont ensuite voté électroniquement pour élire 6 nouveaux membres au conseil d’administration sur 11 candidatures reçues. Les personnes élues prendront leurs fonctions le 1er juin 2024. Il s’agit de Claire Citeau, Charles Cho, Eunice Boué, Olivier Poitier, Florence Ngenzebuhoro et Joe Tamko.

Déjeuner-conférence

L’AGA a été suivie du déjeuner-conférence avec, pour invitée, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario et cheffe de l’opposition officielle, Marit Stiles. Son allocution portait sur « Les enjeux de la vie politique vus de l’opposition ».

Mme Stiles est une leader politique francophile qui a consacré sa vie à servir les Ontariens. Elle est une défenseure passionnée des services publics, de l’éducation et de la protection sociale.

Elle a répondu aux questions de Rudy Chabannes, journaliste d’ONFR, sur les défis auxquels l’Ontario est confronté et les solutions qu’elle propose notamment pour la communauté francophone.

Le prochain déjeuner aura lieu le 19 mars au 6e étage du TIFF Bell Lightbox avec comme invités Danièle Henkel, entrepreneure renommée et femme d’affaires accomplie, et Karl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec, visionnaire de la francophonie pancanadienne, qui partagera ses idées percutantes sur la vision commune et les actions nécessaires pour renforcer les liens au sein de cette communauté dynamique.

Photo : Des participants au déjeuner-conférence du Club canadien