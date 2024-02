Le Métropolitain

L’année culturelle démarre en force au Cercle de l’amitié de la région de Peel avec le retour du carnaval Joie de vivre. Samedi dernier, les enfants des membres de l’organisme avaient rendez-vous avec le roi du mime, Trevor Copp, pour un spectacle riche en découvertes.

L’activité avait lieu dans la salle communautaire de Notre Place où les bénévoles et employées du Cercle de l’amitié attendaient les familles avec des sacs à surprises pour les petits et diverses activités en attendant le début du spectacle. Les enfants ont eu l’occasion de laisser libre cours à leur créativité grâce à une station de bricolage et une autre de maquillage sur visage, une activité toujours populaire auprès des jeunes.

Quant à l’artiste Trevor Copp, c’est un mime au sommet de son art. Il est également comédien, danseur, metteur en scène et dramaturge.

Cependant, pour le carnaval Joie de vivre, ses animaux ont débarqué, apportant avec eux une dose d’humour et de magie signée Trevor Copp. Roi de l’art silencieux, l’artiste a invité les bambins à vivre une expérience unique inspirée par la composition de Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux.

Durant sa prestation, il mimait différents animaux et les enfants devaient deviner le nom de l’animal sur les pièces de musique classique de Saint-Saëns. Le mime s’est transformé en une parade d’animaux qui a plu à tous les spectateurs. À la fin de sa présentation, Trevor Copp a répondu aux questions des participants et montré aux petits comment faire quelques mimes. Cette prestation était offerte pour souligner le Jour de la famille 2024.

Le carnaval Joie de vivre se poursuit au cours de la semaine avec le rendez-vous des adultes et le souper-spectacle avec Nicolas Doyon et ses compagnons le samedi 24 février à la salle communautaire de Notre Place. Bon carnaval à tous!

Photo : Trevor Copp explique le contenu de son spectacle.