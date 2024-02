Le gouvernement de l’Ontario s’efforce de réduire les coûts pour les automobilistes en présentant un projet de loi qui, s’il est adopté, interdira les péages sur les autoroutes provinciales. Cette interdiction s’appliquerait à la promenade Don Valley et à l’autoroute Gardiner, une fois transférées à la province, ainsi qu’aux autoroutes de la série 400 de la province.

« Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Ford, s’est donné pour mission de réduire les coûts pour les familles et les entreprises, » a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports. « Tout d’abord, nous avons supprimé les péages sur les autoroutes 412 et 418, et maintenant nous protégeons les automobilistes contre les coûts des nouveaux péages. Avec la réduction de la taxe sur l’essence et l’élimination des droits de vignette d’immatriculation, nous permettons aux conducteurs d’économiser des centaines de dollars chaque année. »

Afin de réduire davantage les coûts pour les citoyens, la province propose également de rendre permanent, par voie législative, le gel actuel des droits des permis de conduire et de la carte-photo de l’Ontario, ce qui permettra aux conducteurs d’économiser environ 66 millions $ au cours des cinq prochaines années. En légiférant sur le gel actuel, qui a été mis en place à l’origine par voie réglementaire et qui a permis aux demandeurs d’économiser 22 millions $ depuis 2019, le gouvernement s’assure que toute augmentation future ne pourra se faire qu’au moyen d’une loi.

La province propose également de faire gagner du temps aux conducteurs, en automatisant la procédure de renouvellement des plaques d’immatriculation à partir de cet été, ce qui permettra aux propriétaires de véhicules d’économiser plus de 900 000 heures chaque année. Cette mesure fait suite à une action récente du gouvernement visant à éliminer le coût du renouvellement du permis de conduire. Jusqu’à ce que le processus de renouvellement automatique commence, les conducteurs sont toujours tenus de renouveler leurs plaques d’immatriculation sans frais, ce qu’ils peuvent faire en ligne ou en personne auprès de Service Ontario. Le processus de renouvellement automatique ne sera accessible qu’aux conducteurs en règle qui n’ont pas d’amendes en souffrance ou de contraventions.

Ces mesures font partie d’une loi à venir qui donnera le coup d’envoi de la session de printemps de la législature. La Loi de 2024 pour passer à l’action comprendra une série de mesures qui, si elles sont adoptées, s’appuieront sur les engagements pris jusqu’à présent par le gouvernement pour rationaliser l’approbation des grands projets d’infrastructure et de logement, réduire les coûts pour les citoyens et les entreprises, et soutenir la croissance économique pour une prospérité à long terme.

Alors que la population de l’Ontario devrait augmenter de cinq millions de personnes au cours de la prochaine décennie, la province va de l’avant avec la construction de l’autoroute 413 et de la voie de contournement de Bradford. Ces autoroutes soulageront l’un des corridors les plus encombrés d’Amérique du Nord, en aidant les navetteurs à gagner 30 minutes par trajet, afin qu’ils puissent consacrer du temps à ce qui compte le plus pour eux.

Au cours des dix prochaines années, l’Ontario investira également plus de 70 milliards $ pour transformer les transports en commun dans la province, ce qui comprend la plus grande expansion du métro dans l’histoire du Canada, notamment la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement de la ligne Trans urbaine Eglinton vers l’ouest et le prolongement du métro de Yonge vers le nord. La province va également de l’avant avec ses projets d’extension de la ligne de métro léger Hazel McCallion, en construisant la boucle de Mississauga et en amenant la ligne dans le centre-ville de Brampton. Elle demande au gouvernement fédéral de se joindre à un partenariat de partage des coûts, pour offrir un service GO bidirectionnel toute la journée sur la ligne de Milton.

Source : Gouvernement de l’Ontario