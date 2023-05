Le gouvernement ontarien a dévoilé, le mardi 18 avril de nouveaux détails sur sa vision ambitieuse du réaménagement de la Place de l’Ontario en une destination de classe mondiale, ouverte toute l’année, avec de nouveaux parcs, des plages, un accès au bord de l’eau et des activités de divertissement pour toute la famille.

« La Place de l’Ontario accueillera encore plus de plages, d’espaces verts, de sentiers et d’activités amusantes avec la venue du Centre des sciences de l’Ontario, d’une salle de concert Live Nation ouverte toute l’année et d’une offre élargie de boissons et de nourriture pour que les familles puissent passer du temps de qualité ensemble, a déclaré le premier ministre, Doug Ford. En collaboration avec nos partenaires, nous construisons une destination de classe mondiale, ouverte toute l’année, qui plaira aux familles, aux élèves et aux touristes pour des générations à venir. »

Le Centre des sciences de l’Ontario occupera désormais des locaux ultramodernes construits sur mesure, ainsi que le complexe emblématique de la Cinésphère et des pavillons, lesquels ont été préservés et modernisés. Le Centre offrira une programmation éducative, scientifique et passionnante au cœur de la Place de l’Ontario, afin d’éveiller la curiosité et de favoriser l’innovation d’une nouvelle génération de visiteurs, tout en incitant les jeunes à se tourner vers les emplois de l’avenir.

La province finalise également une entente avec Live Nation pour créer une nouvelle salle de concert ouverte toute l’année. Siège de moments enlevants depuis plus de 25 ans, le tout nouvel amphithéâtre accueillera 20 000 spectateurs en toute saison, augmentant ainsi sa capacité tout en préservant l’espace gazonné que le public affectionne tant.

« Notre gouvernement a pour mandat de redonner vie à la Place de l’Ontario, a déclaré Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure. Le projet nous permet de poursuivre notre objectif de créer un lieu de culture et de loisirs qui, comme par le passé, plaira à tout un chacun. En collaboration avec le Centre des sciences de l’Ontario, Live Nation et Therme Canada, nous créons une destination de choix au bord de l’eau, qui rassemblera les visiteurs de l’Ontario et du monde entier, et qui permettra aux personnes de tous âges de s’amuser. »

Dans le cadre de l’appel mondial au développement lancé en 2019 pour réaménager la Place de l’Ontario, la province discute activement des possibilités de partenariat avec Ontario Live pour offrir des services sociaux, touristiques et récréatifs qui répondent aux besoins des familles. L’équipe d’Ontario Live se compose de dirigeants reconnus dans leur domaine, notamment LiUNA, architectes experts et fournisseurs d’aliments, de boissons et de divertissements pour le Parc des expositions de la ville de Toronto depuis 2004, et constitue un partenaire idéal, hautement qualifié pour concrétiser ce projet ambitieux.

L’Ontario présente également les nouveaux concepts recommandés pour les futurs espaces publics, notamment sur l’île de l’Est et sur la rive élargie de l’île de l’Ouest, rendus possibles par les travaux d’amélioration réalisés par Therme Canada. Ces concepts intègrent la culture autochtone et le respect des lieux, et illustrent les mesures de revitalisation et d’amélioration du site qui comprendront de nouveaux sentiers publics, des parcs, des plages et des zones de baignade avec un meilleur accès au bord de l’eau.

La province consultera également l’industrie au sujet de la possibilité d’aménager un nouveau port de plaisance public à la Place de l’Ontario, qui comprendrait des commerces de détail, des restaurants et des activités familiales, afin d’en faire un lieu où les gens peuvent socialiser, prendre un repas et profiter de l’eau, l’année durant.

Le nouveau Centre des sciences bénéficiera d’un stationnement public souterrain aménagé pour l’avenir, avec des chargeurs pour autobus et véhicules électriques. Ce stationnement souterrain s’autofinancera, générera des revenus et complétera les nombreuses options de transport en commun qui permettront de se rendre à la Place de l’Ontario, dont de nouvelles pistes piétonnes et cyclables, ainsi que de nouvelles options de transport qui relieront le site et le Parc des expositions directement à la ligne de métro. En plus de la nouvelle marina améliorée et de l’aéroport Billy Bishop situé à proximité, les gens bénéficieront d’options de transport et de commodité sans précédent pour se rendre à la Place de l’Ontario et se divertir.

En outre, le déménagement du Centre des sciences crée une possibilité de construction de logements pour plusieurs générations sur le futur site de la station terminus de la nouvelle ligne de l’Ontario, avec une infrastructure communautaire supplémentaire prévue. La province collaborera avec la Ville de Toronto pour concrétiser cette nouvelle opportunité et espère offrir à la population des logements plus abordables et plus faciles d’accès.

Pour préparer ce réaménagement, des travaux d’entretien du site commenceront au printemps afin d’améliorer et de moderniser l’infrastructure existante de la Place de l’Ontario, comme les services d’eau, d’électricité et de gaz. Une entreprise de construction sera bientôt sélectionnée pour entreprendre les travaux d’entretien du site, à l’issue d’un processus d’approvisionnement concurrentiel lancé l’année dernière.

Ces prochaines étapes permettront à la province de se doter d’un espace de choix où les amis et les familles pourront se retrouver et s’amuser ici même, en Ontario, tout en y accueillant des touristes de tous les coins du monde. Une fois terminée, la Place de l’Ontario créera des milliers d’emplois et attirera, selon les estimations, de quatre à six millions de visiteurs chaque année.

Photo: Gouvernement de l’Ontario. Doug Ford (à droite du plan proposé pour Place Ontario) explique en conférence de presse sa vision ambitieuse du réaménagement du site.