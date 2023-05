Cinéfranco et l’institut Trebas ont annoncé un nouveau partenariat pour faire découvrir des films francophones et des expériences culturelles aux étudiants de Toronto et de Montréal. Les deux organismes ont récemment signé un protocole d’entente pour initier cette collaboration unique.

Marcelle Lean, fondatrice et directrice artistique de Cinéfranco, et Mohamed Slimani, vice-président des opérations à l’institut Trebas, ont signé l’accord de partenariat lors d’un événement qui s’est tenu à l’institut Trebas.

Ce partenariat permettra à Trebas de contribuer à la promotion du festival du film francophone Cinéfranco et de proposer des activités de soutien pédagogique et créatif liées à l’industrie du cinéma et du divertissement sur ses campus de Toronto et de Montréal.

La programmation jeunesse de Cinéfranco s’adresse exclusivement aux élèves et à leurs enseignants et comprend une douzaine de films et donne aux jeunes l’occasion de découvrir le français en dehors de la salle de classe, dans un cadre à la fois ludique et éducatif.

Cinéfranco s’efforce de faire en sorte que les films projetés reflètent les thèmes du programme scolaire. Chaque film est accompagné d’une fiche descriptive et d’un dossier pédagogique, accessibles en ligne par les enseignants. La programmation jeunesse offre à son auditoire une belle occasion de se familiariser avec le cinéma et les cultures francophones.

« Je suis ravie d’accueillir l’institut Trebas au sein de notre famille de partenaires. Il renforcera nos objectifs et nos programmes grâce à son expertise, à la qualité de son enseignement et à la passion que nous partageons pour le cinéma et les films francophones. Grâce à cette entente, Cinéfranco envisage plusieurs projets de collaboration qui ouvriront davantage les horizons », indique Marcelle Lean.

À propos de ce partenariat, Mohamed Slimani a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Cinéfranco et de soutenir notre mission. Notre passion commune pour une éducation accessible et des compétences pertinentes pour l’industrie fait de ce partenariat un accord parfait, et nous nous réjouissons de l’impact éducatif et culturel positif qu’il aura sur nos publics jeunesse. »

Source : institut Trebas

Photo : Marcelle Lean et Mohamed Slimani