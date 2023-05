Alexia Grousson

Le concours Épelle-moi Canada (ÉMC) pour Toronto et sa région s’est déroulé à l’Université de l’Ontario français le 22 avril dernier. Les élèves participants provenaient d’écoles de langue française ou d’immersion se sont affrontés pour gagner leur place pour le championnat national des cycles primaire, moyen et intermédiaire qui aura lieu à Richmond Hill le 21 mai.

Une centaine de parents et participants étaient présents pour l’occasion.

« Ce concours est ouvert à tous les jeunes de 6 à 14 ans qui aiment le français. Beaucoup ont peur et ne pensent ne pas être à la hauteur ou croient qu’il faut être excellent pour participer au concours. C’est complètement faux, explique Édith Taki, responsable du concours ÉMC pour la région de Toronto.

« Ce concours est une occasion pour eux de développer leurs compétences et de vivre un moment magique. Nous leur fournissons un cahier de mots en fonction de leur niveau. Cet outil didactique inclut l’orthographe et la phonétique pour que tous puissent avoir la même chance de réussir. Nous avons aussi des activités en ligne et en personne pour les aider à se préparer. Vraiment, ce n’est pas juste un concours d’orthographe ou ils doivent apprendre par cœur et réciter. C’est plus que ça. Ils ont la définition des mots et leur contexte. C’est un apprentissage pour la vie qui leur sera utile au quotidien. »

Il y a eu une cinquantaine d’enfants qui ont concouru.

« Tous reçoivent un t-shirt, un certificat de participation et un sac rempli de gadgets. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Nous étions dans un esprit de célébration de la francophonie. Tout s’est bien déroulé. C’est vrai que certains ont pleuré ou étaient déçus de leur classement, mais nous les avons félicités pour l’effort fournit car ce n’est pas facile de prendre un micro devant un auditoire et nous leur avons rappelé que ce sont tous des champions, ajoute Mme Taki.

« Plusieurs en sont ressortis motivés et veulent revenir l’année prochaine. Notre mission est accomplie lorsqu’ils prennent goût au français et ont envie d’apprendre et de s’amuser. C’était vraiment une très belle finale. Félicitations à tous nos participants et bravo à tous nos champions. »

Lors de la finale nationale, les finalistes de Toronto iront affronter les autres gagnants régionaux de l’Ontario et d’ailleurs au pays. Ils ont un mois pour apprendre 400 nouveaux mots afin d’être prêts pour la grande finale. Bonne chance à tous!

Gagnant pour le cycle primaire (6-8 ans) :

1 re place : Oscar Tzaferis, ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville,

place : Oscar Tzaferis, ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville, 2 e place : Remy Grant, ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville,

place : Remy Grant, ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville, 3e place : Mouctar Diallo, ÉÉ Jeanne-Lajoie

Gagnant pour le cycle moyen (9-11 ans) :

1 re place : Olivia Wang, Toronto French School

place : Olivia Wang, Toronto French School 2 e place : Néné Adama Diallo, ÉÉ Jeanne-Lajoie

place : Néné Adama Diallo, ÉÉ Jeanne-Lajoie 3e place : Victoria Tinoco, ÉÉC Saint-Noël-Chabanel

Gagnant pour le cycle intermédiaire (12-14 ans) :

1 re place : Camille Chang Ying, Toronto French School

place : Camille Chang Ying, Toronto French School 2 e place : Regan Fasano, Toronto French School

place : Regan Fasano, Toronto French School 3e place : Razan Mayado, Collège français

Photo : Les participants et les organisateurs du concours