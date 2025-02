Alexia Grousson

Le Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) offert à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André est destiné aux élèves passionnés par les arts. Ouvert depuis 2015, il offre une formation enrichie dans diverses disciplines artistiques, telles que la musique, le théâtre, la danse et les arts visuels. Le programme permet aux élèves de développer leurs talents artistiques tout en poursuivant leurs études secondaires en français. Il inclut souvent des cours spécialisés, des projets créatifs, ainsi que des collaborations avec des artistes et des organismes culturels.

Pour souligner le 10e anniversaire du Programme, les élèves, le personnel, la présidente du Conseil d’école, Michelle Strauss, une ancienne élève du Programme, et Frédéric Bergeron, un surintendant de l’éducation, ont assisté à la conférence de presse suivie d’une réception, le 3 février. L’événement avait pour objectif de se remémorer les 10 dernières années, les grands faits accomplis, les avancées et de dévoiler une vidéo qui regroupe des témoignages d’élèves dans chacune des disciplines ainsi qu’une brochure promotionnelle expliquant les offres et le cheminement pour accéder au Programme.

« Célébrer 10 ans d’un programme, c’est considérable! Au début, il y avait seulement trois enseignants et un coordinateur dédiés au PSAT. Maintenant, ils sont environ 14 personnes. Ce développement, nous le devons aussi à la croissance de l’école qui a ouvert ses portes en 2012 », explique Billy Boulet, directeur artistique du PSAT.

Le Programme s’est développé en partenariat avec des artistes professionnels de Toronto qui ont offert aux élèves de la formation, du mentorat et des collaborations pour des projets de créations. Les élèves du Programme ont vécu diverses expériences dans la discipline de leur choix parmi la musique, le théâtre, les arts visuels, les médias et la construction. Les élèves bénéficient d’un mélange entre apprentissage et monde professionnel. Certains ont performé dans le spectacle, d’autres ont monté des portfolios, et ont ainsi continué leurs études ou se sont dirigés dans le monde du travail.

« Notre plus grand défi a été de trouver notre propre formule tout en s’inspirant de ce qui existait déjà. Il n’y avait pas de modèle préétabli alors nous devions partir de zéro mais nous nous nous sommes inspirés de certains de nos partenaires. Nous en sommes venus à produire des comédies musicales, ce qui permet une collaboration entre les éléments musicaux, techniques, visuels, de construction, de chorégraphique et les comédiens. Pour les jeunes, vivre cette expérience d’envergure leur donne un avant-goût de ce à quoi ressemble une réelle expérience dans le monde de la création », ajoute M. Boulet.

Parallèlement à cette célébration, le festival Quand ça nous chante a eu lieu les 6 et 7 février à l’auditorium des écoles secondaires Saint-Frère-André et Toronto Ouest. Au programme : un spectacle de YAO pour l’ouverture et de Noémi Madeleine pour la première partie. Le lendemain, chaque délégation d’élèves a présenté son spectacle devant l’ensemble des festivaliers et des autres écoles. Pour clôturer la journée, l’artiste français JOUBe a enflammé l’auditorium avec un concept innovateur : un concert de musique cyclo-électronique. En effet, il a transformé un vélo en instrument de musique.

Le samedi, les artistes participant au festival ont offert une série d’ateliers aux élèves du Programme. Ces dernières ont ainsi eu la chance de rencontrer des artistes et de travailler à leurs côtés, en composition musicale, interprétation, etc.

« En tant que directeur artistique du Programme, c’est incroyable de voir que nous nous sommes rendus à 10 ans d’existence. Nous avons développé un morceau à la fois et, chaque année, nous nous demandions si ça allait continuer, si nous devions nous donner de nouvelles étapes, et même nous permettre de rêver d’une suite. L’engouement pour ce Programme est en croissance, ce qui nous permet d’améliorer les formules et de proposer encore plus de choses. Cela me rend particulièrement fier de savoir que nous avons développé et que nous sommes capables de continuer d’avancer. Je suis vraiment heureux d’offrir cette expérience aux jeunes afin qu’ils puissent tester, goûter et développer leur passion tout en découvrant de nouvelles choses », conclut M. Boulet.

Photo (crédit SFA) : Certains des élèves, membres du personnel et invités qui ont pris part à la conférence de presse du 10e anniversaire du Programme spécialisé en arts de Toronto.