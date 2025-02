Christiane Beaupré

La Communauté du Trille blanc (CTB), un regroupement de gens d’affaires qui souhaitent la construction d’habitations et le développement de services de santé en français destinés aux aînés francophones et francophiles de la région de York, tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le samedi 1er février à Newmarket.

De nombreux invités, dont les maires de Richmond Hill et d’Aurora, ainsi que le président de la Fédération des aînés et des retraités de l’Ontario (FARFO), se sont joints aux représentants d’organismes francophones et aux citoyens de langue française de la région de York pour cette rencontre.

À souligner l’intervention du président de la FARFO, Jean-Rock Boutin, qui a réitéré le soutien inébranlable de l’organisme qu’il représente au « projet ambitieux et essentiel » de la CTB. Il a félicité Jean Bouchard pour son leadership. « Sa vision répond à un besoin criant, dit-il, celui de fournir des soins aux aînés dans leur langue. Il est essentiel d’accroître l’accès aux soins de longue durée en français. »

Boutin a saisi l’occasion pour féliciter la CTB pour l’approbation récente d’un Centre de vie active pour aînés dans cette communauté. « Chaque aîné a le droit de vieillir dans la dignité et le respect, a conclu le président de la FARFO. Ensemble, nous bâtirons un avenir où chacun peut trouver sa place. »

Puis, M. Bouchard, a procédé à l’ouverture officielle de l’assemblée générale annuelle de l’organisme qu’il préside. Après la nomination des président et secrétaire d’assemblée, respectivement Michel Tremblay et Angèle Serré, l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal du 27 janvier 2024, Jean Bouchard s’est adressé aux membres la CTB.

Dans son message, le président de la CTB assure que l’organisme a fait de grands pas vers l’atteinte de son objectif au cours de la dernière année. Il a attiré l’attention des participants sur les activités les plus intenses du notre conseil d’administration : l’étude de faisabilité, la négociation pour l’achat du terrain, la rédaction de notre demande pour l’obtention de 160 lits de soins de longue durée, notre demande pour devenir un organisme de bienfaisance à but non lucratif et le plan stratégique 2025-2030.

Cependant, compte tenu de la tenue de la période électorale en cours, M. Bouchard a indiqué qu’aucune annonce ne sera faite à l’heure actuelle. « Nous sommes temporairement en pause. Il faudra attendre au printemps pour les annonces, indique-t-il.

Avant la présentation des états financiers, la directrice générale Lori-Ann Seward, et la vice-présidente de la CTB Carole Drouin ont présenté leurs rapports respectifs. Mme Seward a présenté son bilan, « une année marquée par les démarches liées au foyer de Soins de longue durée et l’obtention de subventions ». Pour sa part, Mme Drouin a précisé le contexte du plan stratégique et ses quatre grands axes : structure, financement, partenariats et soins adaptés

Bien qu’aucun membre du conseil d’administration n’était en élection cette année, un nouveau membre s’est joint au CA, soit Michael Norris, un expert en développement économique et en projets de logement. Son rôle dans la création de plus de 3300 unités de logement coopératif, incluant des modèles novateurs pour les aînés, et sa participation à l’étude de faisabilité du projet en font un atout précieux pour la CTB.

La présentation des états financier a ensuite été effectuée par Jonathan Mazzuca de la firme Kreston GTA et ont été adoptés par l’assemblée. « Ce fut une vérification sans anicroche, conclut M. Mazzuca. Nous avons reçu toute l’information demandée et l’avons révisée. L’organisme fait du bon travail avec la comptabilité. »

Avant de conclure, le président d’assemblée et directeur général de la FARFO, Michel Tremblay, a rappelé qu’il prendra sa retraite sous peu et qu’il souhaite aider la Communauté du Trille blanc, notamment avec le Centre de vie active pour les aînés dont la demande de la CTB a été approuvée. « Cinq centres sur six sont situés dans le sud de la province. Ça va garder les gens en santé. Je rencontre Lori-Ann très bientôt et j’aurai des surprises pour elle », a-t-il lancé.

Jean Bouchard a mis fin à l’assemblée en remerciant tous les participants. « Merci à tous ceux qui se sont présentés. La Communauté du Trille blanc, ce n’est pas juste un conseil d’administration et nous comptons sur vous pour la faire fleurir. Peu importe ce qui arrive avec les élections, notre projet va continuer. »

Photo (Crédit : City of Aurora) : Des participants à l’AGA