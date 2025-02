Christiane Beaupré

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le samedi 1er février, la Communauté du Trille blanc (CTB) a décerné son prix de reconnaissance à une personnalité qui s’est particulièrement illustrée dans le soutien et l’avancement de ses projets. Cette année, c’est la famille de Claude Arcand qui a été mise à l’honneur pour ses contributions remarquables à la vie communautaire et francophone. Daniel Niesing, membre du conseil d’administration de la CTB, a dressé un bilan de l’engagement de cette famille qu’il connaît depuis une trentaine d’années.

« Originaire de Saskatchewan, Albert Arcand (1918-2017), le père de Claude, a servi dans l’Aviation royale canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir major dans le Génie royal canadien, avec des missions en Corée et au Laos. Après sa carrière militaire, il a travaillé comme ingénieur, contribuant notamment à la construction de l’Université York. Actif dans sa communauté, il a été Sire Chevalier de Colomb et bénévole à l’école St-Jean. Son épouse, Lucie Proulx (1918-2001), née au Québec, a encouragé l’implication de leur famille dans la culture francophone après leur installation à Aurora en 1968.

« Leur héritage perdure par l’entremise de leurs descendants qui sont engagés dans divers domaines tels que l’éducation, les arts, l’organisation d’événements et la francophonie.

Pour sa part, Claude Arcand a consacré sa carrière à l’éducation en tant qu’enseignant dans les écoles secondaires catholiques de langue française. Membre fondateur de la Mission Saint-Frère-André, il a contribué de façon significative à l’Association des francophones de la région de York (AFRY) et au Club des aînés CTB. Il joue également un rôle clé à la table de concertation du projet de la CTB.

« C’est un grand plaisir que notre famille soit mise à l’honneur. Nous avons participé à la construction de cette communauté. Ma femme, une anglophone, a eu le courage d’apprendre le français pour que notre famille puisse grandir dans une communauté francophone. Merci Brenda! Mes enfants Kelly, Josée, Pierre et Stéphane, mon épouse et moi sommes tous très fiers d’être honorés de cette façon », a conclu le récipiendaire du Prix de reconnaissance de la Communauté du Trille blanc.

Ainsi, à travers le parcours inspirant de la famille Arcand, c’est toute l’importance de l’engagement et de la transmission des valeurs communautaires qui est célébrée. Leur dévouement, tant sur le plan personnel que collectif, a marqué de manière indélébile la francophonie de la région de York, et ce prix est une juste reconnaissance de leur travail et de leur héritage.

Photo : Claude Arcand