Richard Caumartin

L’organisme EcoAmbassadeurs, dont la vision est de créer un monde où les membres des communautés afrodescendantes ont accès équitablement à toutes les opportunités, a réuni son équipe et quelques invités pour souligner l’impact de l’embauche de deux nouveaux employés.

EcoAmbassadeurs a maintenant un chef de projet et un concepteur pédagogique pour étendre le programme virtuel STIM Champions pour outiller les jeunes de la 2e à la 10e année au codage et à la robotique, et mieux répondre aux besoins de la communauté. La septième cohorte a débuté le 18 janvier.

« Ces embauches permettront à notre programme de codage d’augmenter sa qualité et sa capacité, déclare Yves Danteu, directeur général d’EcoAmbassadeurs. Nos ateliers de codage sont désormais offerts à trois groupes d’âge, en plus d’un programme d’élite en codage récemment créé. Nous pouvons accueillir plus de jeunes francophones via l’offre de nos trois cohortes annuelles pour contribuer à leur compétence en STIM. Depuis le début de STIM Champion, nous avons livré plus de 540 ateliers de codage à plus de 700 élèves. »

Les ateliers sont offerts dans des écoles de langue française dont Paul-Demers, l’Académie Alexandre-Dumas, Ronald-Marion et dans des centres communautaires tel le Centre de santé communautaire Rexdale, et en partenariat avec des organismes (Association des francophones de la région de York et l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario Durham-Peterborough. La majorité des participants proviennent de la grande région de Toronto.

« Nous avons une entente avec le Conseil scolaire Viamonde pour offrir des ateliers de robotique dans les écoles qui en expriment le besoin, ajoute M. Danteu. C’est important pour nous d’avoir des partenaires communautaires pour le recrutement de ces jeunes. Nous travaillons aussi avec Point Ancrage Jeunesse qui relaie les informations de nos ateliers dans la communauté, pour les jeunes Noirs et les enfants issus de minorités visibles afin que notre programme soit le plus inclusif possible. »

En mars, EcoAmbassadeurs offrira un camp de jour dans la région de Durham en collaboration avec le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, l’ACFO-DP et le Club optimiste au cours duquel 45 jeunes divisé en trois groupes auront accès à des ateliers en robotique et en intelligence artificielle. Le camp sera offert également dans la région de York et au Centre de santé communautaire Rexdale.

Photo (EcoAmbassadeurs) : De gauche à droite : Matisse Le Bouedec (instructeur, codage et robotique), Bernard Munzadi (Conseil Viamonde), Yves Danteu (dg, ÉcoAmbassadeurs) et Alexandre Chemla (instructeur principal)