Richard Caumartin

Une initiative importante fait son chemin à Toronto pour atteindre l’équité en matière de logement, l’autonomisation de la communauté et la guérison holistique des Afro-Canadiens de la Ville reine.

Le samedi 8 février, une conférence de presse a eu lieu au African Canadian Affordable Housing (ACAH) Village Hub pour marquer la première étape de la mise en œuvre de l’initiative du village de logements abordables afro-canadien. Ce projet a été fondé sur les bases établies par le Laboratoire de solutions de logements abordables afro-canadiens financé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Ce Village Hub est la pierre angulaire qui servira de modèle pour bâtir des logements abordables et culturellement adaptées, conçues pour répondre aux besoins uniques des Afro-Canadiens vivant dans la grande région de Toronto.

« Ce projet vise surtout les Noirs originaires d’Afrique qui sont en situation vulnérable, explique Jocelyne Alexandre, l’une des trois membres francophones du conseil d’administration (CA) du Rwandan Canadian Healing Centre, organisme initiateur du projet qui a reçu des fonds pour louer des bureaux sur la rue Queen Est où ce carrefour d’interconnexions entre les communautés noires torontoises a pignon sur rue.

« Nous voulons aider les Africains qui arrivent à Toronto et qui souvent se retrouvent dans la rue, peu importe s’ils ont une très bonne éducation ou non. Le problème du logement dans la capitale ontarienne est ardu et nous voulons leur donner une chance d’avoir une place ici qu’ils pourront appeler leur chez-soi. »

L’organisme en est à l’étape de recrutement de personnel pour faire avancer cette initiative pour les travaux de développement, les études et toute la préparation nécessaire avant de débuter la construction d’un tel village.

Ce lancement a généré beaucoup d’espoir chez les responsables du projet qui avaient invité, ce soir-là, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, et le haut-commissaire de la République du Rwanda au Canada, Prosper Higiro.

« C’est une initiative destinée à restaurer la dignité, offrir des opportunités et renforcer l’autonomie des Afro-Canadiens. Ensemble, avec l’aide de toutes les autres communautés africaines de Toronto, nous pourrons faire une différence dans la vie des plus vulnérables de notre société, ajoute Joséphine Murphy, membres du CA.

« Nous nous concentrerons sur trois actions pour cette première étape : le recrutement de personnel et d’experts-consultants ainsi que le début des travaux de développement. Nous commencerons par la construction de 300 logements, pour ensuite continuer à établir nos bases pour atteindre notre objectif de 1000 unités de ce village, ce qui offrira des ressources essentielles à la communauté afro-canadienne. »

À l’heure actuelle, l’ACAH cherche un terrain dans la grande région de Toronto mais ses bureaux demeureront au centre-ville. « Nous avons différentes pièces dans nos locaux qui serviront aux réunions, aux ateliers et à offrir des ressources aux personnes vulnérables sur le plan de la santé mentale et de l’emploi, et à donner une certaine autonomie à des associations africaines pour travailler avec nous sur ce projet », conclut Mme Murphy.

Ce hub deviendra une sorte de centre communautaire, un espace central qui offrira des services essentiels, des programmes éducatifs et des opportunités de développement économique.

Photo : Une réception a précédé le lancement officiel du projet.