La garderie Le Petit Chaperon Rouge tenait virtuellement son assemblée générale annuelle le 21 juin et, comme la présidente Anna-Karyna Ruszkowski l’a mentionné d’entrée de jeu, la dernière année a été plutôt difficile et a présenté de nombreux défis pour les employés de l’organisme.

Mme Ruszkowski a félicité et remercié chaleureusement l’équipe du Petit Chaperon Rouge pour le travail colossal accompli en période de pandémie et au cours de laquelle les garderies ont dû fermer leurs portes à deux occasions, restrictions sanitaires obligent.

Puis, la directrice générale Nadia Daoust a présenté Axelle Bangala, ancienne employée qui est de retour depuis le 7 juin et sera la directrice d’une nouvelle garderie à Scarborough. En effet, l’organisme a annoncé l’ouverture d’une septième garderie située à l’École élémentaire catholique Saint-Michel.

Les directrices de chaque centre ont ensuite fait un retour sur la dernière année dont Adeline Garcia, directrice du centre d’Etobicoke. Elle a confirmé que les inscriptions vont bien à l’heure actuelle. Cependant, bien que le programme des bambins soit complet, la difficulté est de trouver des enfants pour participer au programme avant et après l’école.

Souhila Tata, directrice de la garderie à l’école La Mosaïque, est pour sa part agréablement surprise des inscriptions au camp d’été. « Il y en a plus qu’à l’habitude avec 90 enfants en juillet et 80 en août, confirme-t-elle. Pour la rentrée scolaire, j’ai déjà 180 enfants d’inscrits pour une capacité de 248, alors nous avons confiance de remplir pour la rentrée en septembre. »

Hayat Lamouri, la directrice du centre sur Gainsborough, a présentement neuf enfants du préscolaire qui graduent et les inscriptions vont bien pour le camp d’été avec une programmation intéressante d’activités extérieures et virtuelles.

« La structure de jeu derrière notre site rouvrira pour le camp d’été, confirme Mme Lamouri. Nous avons eu des webinaires de sensibilisation sur la vaccination pour toutes nos employées. Au total cette année, nous avions seulement 65 enfants d’inscrits en raison de la crise sanitaire. »

Pour d’autres, comme Amina Injar, directrice du centre Richview, la plateforme Zoom a beaucoup aidé aux relations avec les parents et pour l’apprentissage avec les enfants au plus fort de la crise. Son équipe est prête à accueillir les enfants pour le camp d’été dont la moyenne des inscriptions a déjà été atteinte avec 40 enfants.

Dans les nouveautés, Manon Anquetil, directrice des ressources humaines a créé une base de données pour les emplois disponibles à la garderie, a géré les réseaux sociaux et implanté un nouveau logiciel pour faciliter la gestion des payes et autres tâches administratives. Elle a établi un partenariat en petite enfance avec le Collège Boréal et créé des fiches de postes plus complètes qui mettent en valeur tout ce que les éducatrices font sur le terrain.

Nadia Daoust a terminé en disant que Le Petit Chaperon Rouge a assuré une formation continue et fourni du soutien aux employés qui ont dû surmonter de nombreux défis et travailler de la maison durant la crise sanitaire.

« De nombreuses mises à jour et plusieurs changements aux politiques ont dû être effectués au cours des 15 derniers mois, COVID oblige, mais malgré tout, nous avançons avec l’ouverture d’un nouveau centre à Scarborough », conclut Mme Daoust.

Finalement, l’organisme a réussi à augmenter son fonds de réserve au cours de la dernière année grâce, principalement, à un surplus budgétaire occasionné par l’aide financière obtenue du gouvernement fédéral et des municipalités pour aider les organismes aux prises avec des difficultés engendrées par l’éclosion de la COVID-19.

PHOTO – Axelle Bangala sera la directrice d’une nouvelle garderie à Scarborough.