Si la Fête de la Musique 2021 est passée presque inaperçue, à l’image de celle de l’année dernière pour les raisons que l’on sait, l’Alliance française (AF) de Toronto a tout de même voulu marquer le coup.

Au menu, trois capsules vidéo inédites d’une quinzaine de minutes chacune envoyées les 19, 20 et 21 juin derniers à ceux qui se sont inscrits au préalable et mettant en scène trois groupes musicaux pour une collaboration 100 % artistique avec des illustrateurs de bandes dessinées.

Il s’agit du célèbre groupe de rock français, Skip the Use, de la diva canadienne Lorraine Klaasen et du groupe Sakay Ottawa et Sakhius aux origines françaises et mongoles.

Pour les premiers, c’est l’illustrateur et animateur Dimidou qui a été « mis à l’épreuve » par les organisateurs afin de recréer son avatar tout en lui donnant vie sur les notes des rockeurs.

Concernant la diva Lorraine Klaasen dont la musique est composée d’une fusion de rythmes marabi, jazz et zoulou, communément appelée Township Music, c’est le dessinateur de BD français Vidu qui a été appelé à forcer son talent pour collaborer à distance avec la chanteuse et nous faire ainsi découvrir son univers visuel.

Quant au troisième groupe issu de la rencontre entre l’artiste Sakay Ottawa et Sakhius, il a choisi le morceau intitulé MIKWETC qui signifie « merci » en langue atikamekw pour faire un duo entre musique et art visuel en la personne de l’illustrateur français, Patrice Cablat.

De la sorte, tambours et chants ancestraux célébrant la Terre et la nature mère nourricière ont été accompagnés par les dessins de l’artiste comme autant d’infatigables chœurs. Voilà qui est tombé à point nommé avec la Journée nationale des peuples autochtones!

Il est vrai que ces projets nous ont fait plonger dans les coulisses, voire dans l’intimité créative de ces artistes, mais il va sans dire que rien ne vaut la musique vraie, celle jouée à portée d’oreille sans interface ni écran. Vivement l’année prochaine!

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Lorraine Klaasen