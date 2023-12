Le Métropolitain

Le 26 novembre restera marqué dans la mémoire de plusieurs dizaines d’enfants de la région de Peel. Ce jour-là, le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié accueillait les petits et leurs familles pour la fête de Noël dans la grande salle communautaire de Notre Place, à Mississauga.

C’était en quelque sorte des retrouvailles pour les familles membres de l’organisme puisque les deux dernières célébrations pour enfants avaient été présentées en virtuel au cours de la pandémie.

Par conséquent, les nombreux cadeaux étaient étalés sur la scène en attendant la venue de celui que tous attendaient avec impatience, le père Noël. Cependant, avant son arrivée, les employées et bénévoles du Cercle de l’amitié avaient préparé de nombreux divertissements pour les plus jeunes dont une structure gonflable où les enfants pouvaient sauter et de se défouler en toute sécurité, des activités de maquillage et de bricolage, un kiosque de maïs soufflé ainsi que des jeux de toutes sortes pour les petits.

Une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation, une tradition pour les jeunes familles de la région et, cette année, cette activité faisait partie de la programmation des festivités soulignant le 50e anniversaire de l’organisme.

Après 90 minutes de plaisir, les enfants commençaient à se demander à quel moment le fascinant personnage ferait son entrée dans la salle. C’est alors que la fée des cadeaux, Shelly Howe, leur a demandé de crier à tue-tête « père Noël, père Noël ». Comme par magie, le célèbre vieillard vêtu de rouge, avec sa poche de cadeaux sur l’épaule, a fait son entrée au grand plaisir des bambins en liesse.

Avec l’aide de ses lutins, de la fée des cadeaux et de maman Noël, le père Noël a remis à chacun des enfants un premier présent pour entamer cette période festive. Les parents en ont profité pour immortaliser ce moment magique en prenant plusieurs photos.

La dernière activité de l’année aura lieu dans quelques jours, le samedi 9 décembre, alors que ce sera au tour des adultes de célébrer ensemble à l’occasion du souper des Fêtes et des spectacles du duo de comédiens Daflo et du groupe musical Kiltir Nou Zil, un groupe rassemblant des membres d’une famille et d’amis d’origine mauricienne, basé à Mississauga.

Photo : Le père Noël était ravi de se faire prendre en photo.