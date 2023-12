Richard Caumartin

La paroisse Saint-Louis-de-France (SLF) et la Mission catholique Saint-Frère-André (MCS) ont uni leurs efforts et bénévoles pour organiser un gala-bénéfice au Crystal Fountain de Markham, le 25 novembre. Les pères Elie Abou Assaf (SLF) et Peter Haddad (MCS) recevaient donc les fidèles pour une célébration au cours de laquelle plusieurs membres de ces communautés ont mis de l’avant leurs talents et leur générosité soit en chantant, en jouant du saxophone, etc.

« C’est la première fois que l’on unit les deux communautés catholiques francophones, raconte le curé de la paroisse SLF, Elie Abou Assaf. Le but de cette activité est de rassembler les paroissiens qui viennent à nos deux églises et d’élargir les cadres pour faire connaissance avec d’autres communautés francophones ici à Toronto, et les informer qu’il y a des services et de l’appui disponibles s’ils souhaitent venir nous retrouver dans nos paroisses. Ce soir, nous sommes chanceux de constater que beaucoup de ces personnes ont répondu à l’appel. Nous avons entre autres quelques tables pour la communauté maronite libanaise. »

C’est vrai qu’il y avait une forte représentation de cette communauté, mais il faut dire que les deux curés de ces paroisses sont originaires du Liban et proviennent de la même communauté religieuse. Ils ont été assignés pour servir les communautés francophones d’ici par le biais du diocèse de Toronto.

Ce gala était principalement une soirée caritative. « La paroisse MCS amasse des fonds pour pouvoir bâtir un jour sa propre église, et pour celle de SLF, c’est pour aider les personnes dans le besoin et venir en aide à notre paroisse, particulièrement les jeunes dans leurs activités et toutes autres de la pastorale. Les fonds recueillis sont divisés entre les deux entités comme réserves pour la vie pastorale », ajoute le père Abou Assaf.

Lors de ce gala, il y a eu une enchère silencieuse avec plusieurs prix offerts par de généreux donateurs, dont un tableau peint par le père Peter Haddad, une bouteille de champagne haut de gamme et un tableau musical offert par une des paroissiennes de la MCS.

Pour les participants, il était essentiel de faire leur part. « C’est bon d’avoir une communauté qui peut propager un message d’amour et d’espoir, et des paroisses qui peuvent rassembler les gens. C’est très important, surtout dans le climat austère dans lequel nous vivons aujourd’hui avec les guerres en Ukraine et en Palestine », insiste Naji Farha qui était accompagné de sa conjointe Nataly, de son frère Ramy et sa belle-sœur Dina.

Les enfants de M. Farha fréquentent l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Markham dont la paroisse associée est la MCS. « C’est important pour nous d’être ici pour encourager les paroisses, les écoles catholique, préserver la francophonie et la mission chrétienne, dit-il. Mes deux filles iront à l’École secondaire catholique Renaissance pour leurs études secondaires. »

Après le repas, les remerciements et les prestations artistiques, les invités se sont retrouvés sur la piste de danse pour terminer, tout en musique et dans la joie, un gala inspiré par le thème « Sa main nous unit pour bâtir ensemble » et dont la formule sera répétée en 2024.

Photo : La salle de bal du Crystal Fountain de Markham était remplie de paroissiens et de parents d’élèves pour amasser des fonds pour la paroisse Saint-Louis-de-France et la Mission Saint-Frère-André.