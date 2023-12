Richard Caumartin

Le Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur de Toronto recevait ses membres et invités pour célébrer la fête de Noël, le samedi 2 décembre. Au menu : un souper traditionnel canadien-français en cette période de l’année avec, entre autres, de la dinde, de la farce et de la tourtière, de la musique, de la danse, un tirage moitié-moitié et des prix de présence.

C’est de nouveau Nelly (épouse du président Rhéal Lavallée) et son équipe de bénévoles qui ont préparé le festin pour environ 75 personnes, ce qui représente une salle comble pour le site de la rue Ontario. Il y avait même plusieurs aînés de la région de Peel ce soir-là dont certains qui sont devenus membres récemment du Club du Sacré-Cœur parce qu’ils connaissent quelques personnes de ce groupe et les trouvent « sympathiques ».

Du même coup, c’est une façon d’encourager l’organisme qui a été durement touché depuis quelques années par la perte de nombreux membres due à la maladie, la vieillesse, et quelques-uns à cause de la covid.

« Depuis septembre, nous avons recruté 9 nouveaux membres, mentionne Rhéal Lavallée, comparativement à 17 l’an dernier. Nous en perdons beaucoup pour la simple raison qu’ils sont rendus trop vieux. Je suis content de voir notre salle pleine ce soir pour célébrer entre amis l’arrivée de la période des Fêtes. »

Le Club organise également un repas-partage le 31 décembre où chacun apporte un mets, une salade ou un dessert, et les participants joueront aux cartes la veille du jour de l’An.

« Une autre date à retenir est le samedi 4 mai 2024, insiste le président de l’organisme. Nous célébrerons le 40e anniversaire de fondation de notre club. Les détails de cette grande fête seront annoncés dans les mois à venir. »

D’ailleurs, un comité a été mis sur pied pour coordonner cet anniversaire et des pourparlers sont en cours avec le bureau de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, afin de discuter des possibilités de financement pour cet événement. Le site actuel situé au 474, rue Ontario ne se prête pas vraiment à ce genre de fête, la salle n’étant pas équipée pour une activité de cette envergure. Le comité espère obtenir de l’aide pour faire de ce 40e anniversaire un succès pour les membres.

Photo : Un souper traditionnel a été offert.