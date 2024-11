Richard Caumartin

L’Université de l’Ontario français (UOF) accueillait le public et plusieurs dignitaires le 29 octobre pour l’inauguration du nouveau Laboratoire Pomerleau en GéoDesign pour les étudiants du programme de baccalauréat en études et recherche en Environnements urbains. Ce local servira, entre autres, à motiver la créativité et l’innovation avec l’aide de systèmes d’information géographique et outils de design graphique, d’une imprimante, d’un traceur de plans et d’un écran tactile interactif.

La cérémonie a débuté avec le mot de bienvenue de Keren Monzongo, étudiante en 4e année en Environnements urbains. Elle a présenté les invités d’honneur – Francis Pomerleau et sa conjointe Sophie Dagenais, Yuri Bartzis et Michael Faustini, respectivement directeur de l’innovation et directeur de projet chez Pomerleau, Paul Rouleau, chancelier de l’UOF, Marie-Lison Fougère, présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF, et Normand Labrie, recteur de l’UOF.

« Au nom de l’Université, je suis profondément reconnaissant envers l’engagement personnel démontré à l’UOF par l’entreprise Pomerleau, chef de file de l’industrie de la construction. Je veux souligner la grande générosité de Francis Pomerleau et de Sophie Dagenais dans ce projet. Leur contribution conjointe de 750 000 $ témoigne de leur engagement envers le développement durable et l’enseignement postsecondaire envers ce nouveau laboratoire. Grâce à eux, ce laboratoire enrichira l’expérience des étudiants inscrits au baccalauréat en études et recherche en Environnements urbains. Ce partenariat avec la firme Pomerleau marque une étape vraiment importante du développement de l’UOF, déclarait M. Labrie.

« Grâce à ce soutien précieux, nos étudiants pourront non seulement acquérir des compétences techniques, mais aussi développer une réflexion critique sur la manière de concevoir les lieux de demain, le tout bien sûr dans un souci de durabilité. »

Puis, il a cédé la parole à Francis Pomerleau. « C’est une grande fierté pour moi de voir l’Université prendre forme un peu plus chaque jour. La création du laboratoire en GéoDesign s’inscrit dans cette recherche de l’excellence en offrant un espace d’apprentissage pour la recherche et l’innovation. Une des grandes composantes de l’UOF est l’expérientiel. L’importance d’offrir aux étudiants un environnement de travail enrichi.

« Pourquoi est-ce important un laboratoire en GéoDesign? D’ici 30 ans, le deux-tiers des humains vivront en ville. Ce qui veut dire que la population des villes du monde va doubler. Imaginez les besoins en infrastructures de toutes sortes et comment on devra redévelopper nos villes. C’est du jamais vu dans l’histoire. Donc la question que l’on se pose aujourd’hui concernant toute cette croissance est : est-ce que l’on continue dans nos modèles de construction des villes?, poursuit M. Pomerleau.

« Je pense que nous rêvons plutôt que les villes de demain feront place à une architecture et un urbanisme plus ambitieux, qui priorise l’humain et le développement qui protège le territoire et protège l’environnement. Donc Sophie Dagenais et moi, en collaboration avec Pomerleau, sommes fiers de collaborer avec l’UOF en soutenant la création de ce laboratoire », conclut Francis Pomerleau.

Jacques Lachapelle, professeur titulaire et responsable du pôle d’études en Environnements urbains, a exprimé sa reconnaissance pour ce don généreux et indiqué que « le Laboratoire Pomerleau en GéoDesign est déjà en voie de devenir un complément formidable à la formation. À l’image de toute grande entreprise, c’est un espace où les étudiants se retrouvent, collaborent et échangent des idées. »

Les invités et les étudiants se sont ensuite rassemblés devant l’entrée du laboratoire pour la coupe du ruban marquant l’ouverture officielle du local. Les participants ont visité les lieux et les étudiants étaient disponibles pour répondre aux questions des invités à propos des projets sur lesquels ils travaillent dans ce laboratoire.

Photo : Francis Pomerleau et Sophie Dagenais ont coupé le ruban marquant l’ouverture officielle du laboratoire en GéoDesign