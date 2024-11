Jean-François Gérard

Entre deux salles de classe de l’école Saint-Frère-André, l’équipe de Choq FM, ainsi que quelques dizaines de bénévoles et soutiens étaient réunis à côté de ses studios, le mercredi 30 octobre.

Fondée en 1991, la radio communautaire francophone entame une nouvelle saison avec comme objectif de « répondre à tous les besoins de la communauté », indique Guillaume Lorin, directeur général de la radio. Choq FM a modernisé ses sites internet pour proposer des contenus enrichis et réaménage son deuxième studio, notamment pour « développer nos balados » et répondre à « une demande croissante » de propositions d’émissions ou de chroniques.

Nathalie Salmeron, directrice de la programmation, détaille quant à elle la grille 2024-2025, un savant mélange d’émissions historiques et une dizaine de nouveautés « dans la bonne humeur », souligne-t-elle. La musique, le sport, l’actualité de la communauté francophone occupent une place de choix, au côté de domaines davantage de niche comme la méditation, l’entreprenariat ou des recettes anti-gaspillage. « On a des programmes qui existent depuis 10 ans. Choq FM ce sont des programmes qui perdurent et des nouvelles personnes qui arrivent », raconte Serge Paul, qui coanime Juste pour rire toutes les semaines.

La station vient également d’obtenir du financement pour deux nouveaux programmes audio et vidéo autour de l’insécurité linguistique (Ondes positives) et sur les défis des jeunes issus de l’immigration (Résonnances de l’Immigration). En plus de la fréquence 105,1 FM en direct, les émissions sont disponibles « sur toutes les plateformes et YouTube », précise Nathalie Salmeron, qui assure par ailleurs deux heures d’antenne de 16 h à 18 h en semaine.

Parmi les nouvelles émissions de la saison, Choq Culture occupera la case du samedi matin de 11 h à 12 h. Au Métropolitain, deux des bénévoles détaillent leur idée. « On veut aboutir à une discussion à travers des passionnés anonymes, on veut faire connaître du monde », résume Medtomed, (son nom pour l’antenne) qui sera à l’animation. Il s’agit d’une première pour lui au micro de Choq FM, mais cela lui évoquera de bons souvenirs. « Ma mère travaillait dans une radio et j’étais dans une radio au Cégep à Rimouski. C’est du plaisir », dit-il. Son acolyte, surnommé Misteuring, a également une relation particulière avec ce média, et Choq FM en particulier. « Mon premier réseautage, c’était ici ; c’est normal pour moi de donner un peu de temps », explique-t-il. Une émission d’une heure nécessite « trois à quatre heures de préparation », ajoute-t-il. « Chaque année depuis huit ans je leur propose quelque chose de nouveau », conclut-il.

La présentation s’achève sur deux mini-concerts de Don Hatali et Frédéric Boutin. L’occasion de rappeler qu’à travers ses émissions, Choq FM permet aussi à des artistes francophones de se produire, et de voir le directeur Guillaume Lorin pousser la chansonnette, à la grande surprise de ses collègues.

Photo : De gauche à droite : Anaïs Delhomelle (responsable multimedia), Guillaume Lorin (directeur) et Nathalie Salmeron (directrice de la programmation)