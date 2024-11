La communauté catholique francophone de Vaughan a célébré le 1er novembre la bénédiction et l’ouverture officielle de l’École secondaire catholique de l’Ascension en présence de nombreux dignitaires, parents et partenaires.

La troisième école secondaire du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir de la région de York a ouvert ses portes le 3 septembre dernier au 200, avenue Aberdeen à Woodbridge. L’édifice d’une capacité de 400 places accueille cette année une première cohorte d’une centaine d’élèves de la 7e à la 9e année. Les niveaux supérieurs seront ajoutés graduellement à raison d’un niveau par année.

Le rite de bénédiction était présidé par Mgr John A. Boissonneau, évêque auxiliaire à Toronto. L’animation musicale était assurée par la chorale de l’École élémentaire catholique Le-Petit-Prince, école nourricière de l’ÉSC de l’Ascension. Dans son homélie, le père Habib Tannoury, nouveau pasteur de la Mission catholique Saint-Frère-André, a rappelé aux élèves et au personnel qu’ils sont appelés à être des témoins de Jésus dans tout ce qu’ils font : « Que ce soit dans vos études, vos relations ou vos engagements, vous êtes la lumière du monde. C’est une responsabilité mais aussi une joie, car Dieu est avec vous ».

L’événement a aussi été l’occasion de souligner l’inauguration des locaux du service de garde partenaire de l’école, la Garderie des Moussaillons, qui y opérera sous peu sa nouvelle succursale. La Garderie des Moussaillons – Vaughan pourra accueillir jusqu’à 49 enfants de 0 à 4 ans.

« Au nom du Conseil scolaire catholique MonAvenir, je tiens à remercier le gouvernement de l’Ontario d’avoir financé la construction de cette école, ainsi que le gouvernement du Canada pour les locaux de la garderie, à travers l’Entente Canada-Ontario, a déclaré la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier. Grâce à votre appui, les élèves de l’école Le-Petit-Prince pourront poursuivre leurs études dans une école secondaire à proximité de chez eux. Assurément, l’École secondaire de l’Ascension est là pour rester et continuera de grandir au fil des années. »

« C’est vraiment une joie de célébrer la bénédiction de cette nouvelle école secondaire, qui sera la première à accueillir un service de garde en ses murs. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de ce projet une réalité. Cette école sera pour tous ceux qu’elle accueille un lieu béni où chacun pourra s’épanouir dans toutes les dimensions de son être et vivre sa culture francophone et sa foi catholique avec fierté, sous la supervision bienveillante d’une équipe compétente et engagée », a ajouté Nicole Mollot, directrice de l’éducation.

Après les discours d’usage, dont ceux de nombreux politiciens des gouvernements fédéral, provincial et municipal, l’assemblée a conclu la cérémonie en entonnant la chanson Mon beau drapeau, soulignant ainsi le fait qu’il y a maintenant à Vaughan une nouvelle institution pour les francophones de l’Ontario.

Source et photo : Csc MonAvenir