Richard Caumartin

La francophonie de la région de York était invitée le vendredi 8 novembre au deuxième gala annuel de la Communauté du Trille blanc (CTB) pour amasser des fonds destinés à compléter la première phase du Village francophone pour les aînés. Cette étape comprend l’achat d’un terrain et l’établissement de soins de longue durée pour fournir et entretenir des logements, des installations et des services de soutien aux personnes âgées.

Près de 200 personnes se sont rendues au Royal Venetian Mansion d’Aurora pour un banquet, une vente aux enchères, un encan silencieux avec de nombreux articles fournis par les commanditaires de l’événement. La soirée était animée par le comédien Vincent Leblanc-Beaudoin, récipiendaire du prix Jeanne Sabourin 2024 de Théâtre Action.

Parmi les dignitaires qui se sont adressés aux convives au cours de la soirée, les maires Tom Mrakas (Aurora), David West (Richmond Hill) et John Taylor (Newmarket) en ont profité pour souligner leur appui incontestable pour ce projet. Le président de la Communauté du Trille blanc (CTB), Jean Bouchard, a expliqué au Métropolitain l’impact important de cet appui.

« Nous avons entrepris en novembre 2023 des négociations avec le gouvernement puis il y a eu une pause dans les discussions jusqu’en avril, raconte le président. Nous avons repris au mois d’août et nous étions supposés finaliser le contrat pour l’achat du terrain le 31 octobre. Évidemment, cela doit passer par le Conseil du Trésor avant la fin de l’année, alors l’entente devrait se signer dans les prochaines semaines. On pense sincèrement annoncer la grande nouvelle de l’achat du terrain à notre assemblée générale annuelle du 1er février prochain. Une fois le terrain acquis, nos soins de longue durée seront annoncés en même temps par suite de notre consultation publique. »

Le projet est donc très avancé, confirme M. Bouchard. Le terrain offert est propriété du gouvernement et est situé au 100, chemin Bloomington à l’intersection de Yonge à Aurora. Le maire de la municipalité, Tom Mrakas, est très engagé dans ce dossier et travaille en partenariat avec les dirigeants de la CTB pour l’aboutissement de l’acquisition du terrain.

Puis une surprise, Alain Vachon de Discitus et Peter Hominuk de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario sont montés sur scène en tant que membres de la Compagnie des cent-associés francophones pour procéder à une cérémonie d’adoubement d’un nouveau membre, soit Daniel Niesing, président du comité de trésorerie et des finances de la CTB. Ils lui ont remis la médaille des cent-associés avec ruban bleu qui comprend la fleur de lys symbolisant la francophonie canadienne, l’épingle argentée avec le logo qui identifie qu’une personne est membre de la Compagnie des cent-associés francophones, et une écharpe qui se porte en bandoulière, rappelant la ceinture fléchée que les ancêtres portaient avec fierté comme ornement d’apparat lors des grandes fêtes.

Pour clôturer la soirée en beauté avant la vente aux enchères, l’organisme a annoncé le nom du récipiendaire du Prix du Trille blanc 2024, Charles Beer. Ce dernier est impliqué depuis le début dans les démarches du Village francophone pour les aînés dans la région de York, et continue de soutenir activement le projet en tant que membre du Comité aviseur.

« Dans l’histoire d’une organisation, il y a parfois une personne qui influence de façon unique l’action d’activer un rêve ou une vision, déclare Jean Bouchard. Cette capacité, nous l’avons retrouvée avec Charles Beer. Par sa sagesse, son éloquence et surtout son intelligence à comprendre et à vulgariser des dossiers complexes, nous avons eu la chance d’avoir accès à ses lumières. C’est pour cette raison et avec respect que nous le désignons aujourd’hui comme ami de la Communauté du Trille blanc. »

Photo : Les membres du conseil d’administration de la CTB entourent le récipiendaire du Prix du Trille blanc 2024, Charles Beer.