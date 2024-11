Richard Caumartin

Le Programme spécialisé en arts de Toronto (Programme) à l’école Saint-Frère-André a débuté sa 10e saison le 5 novembre avec son concert de la Toussaint. De nombreux parents et amis des jeunes musiciens sont venus entendre les ensembles musicaux du Programme, apprécier les troupes de danse de l’école et une prestation de l’artiste en fin de concert, Abel Maxwell.

D’entrée de jeu, le directeur artistique du Programme, Billy Boulet, a fait une rétrospective des neuf dernières années. « On annonçait en 2015 dans nos journaux locaux le dévoilement d’un programme à concentration artistique au CSDCCS, l’ancien nom du Conseil scolaire catholique MonAvenir. C’est dire qu’il s’est passé beaucoup de choses depuis », raconte-t-il.

« Dès le début, nous étions en contact avec des artistes à Toronto et le but était de dire que nous étions une école francophone spécialisée dans les arts, et nous voulions profiter de tous les artistes francophones même ceux qui n’étaient que de passage dans la Ville reine, rappelle M. Boulet. C’est quelque chose qui s’est définitivement produit au cours des dix dernières années. »

Le directeur artistique a exprimé la fierté du personnel de l’école et du conseil scolaire MonAvenir d’avoir bâti une structure qui permet d’avoir une préconcentration où tous les élèves de 7e et 8e années ont accès à des enseignants-artistes dans les cours spécialisés.

« Notre développement de programme ne se fait pas en îlot mais vraiment en partenariat avec les autres institutions en Ontario qui ont, comme spécialisation, les arts. Nous avons développé cinq concentrations pour les élèves en musique, théâtre, arts visuels, médias et construction, en incluant toutes les choses connexes que l’élève a le goût d’essayer, d’explorer en termes de discipline artistique, de jouer avec les technologies de l’informatique et des carrières possibles », explique M. Boulet.

Il a invité le public à explorer tout au long de la 10e saison. La prochaine activité aura lieu le 6 décembre. Il s’agit de la vitrine de théâtre « 3 MASCARAD3S », écrite et mise en scène par trois élèves de la concentration théâtre. Ils présenteront trois pièces qui poseront la question à l’auditoire : « Et vous! Derrière quoi vous cachez-vous ? »

Le 7 décembre, les deux chorales de Saint-Frère-André participeront au concert de Noël de l’ensemble vocal Les Voix du cœur à la paroisse du Sacré-Cœur. Le 12 décembre, ils répéteront l’expérience alors que Les Voix du cœur seront les invités de l’école pour le vernissage et concert de Noël de Saint-Frère-André.

Au retour du congé de Noël, d’autres activités auront lieu dont celles du 3 février, date anniversaire de la décennie du Programme spécialisé en arts de Toronto et des 6, 7 et 8 février au cours desquelles l’école Saint-Frère-André sera l’hôte du Festival Quand ça nous chante. Plus de 350 jeunes artistes de la province s’y rassembleront et offriront des spectacles grand public. Bref, les prochains mois s’annoncent bien occupés pour les jeunes musiciens de Saint-Frère-André.

Photo : Les élèves de 7e année sous la direction d’Henrique Coe