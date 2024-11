Récemment, le député provincial de Don Valley Nord, Vincent Ke, a rencontré l’équipe d’EcoAmbassadeurs pour souligner l’impact d’une subvention d’immobilisations de 67 500 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Cet octroi a permis à EcoAmbassadeurs d’acquérir du matériel pour appuyer l’apprentissage en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et améliorer leurs services. Cette initiative permettra d’augmenter l’accès des jeunes francophones d’origines diverses de la 1re à la 10e année aux ateliers de robotique au cours des prochaines années.

« Je suis honoré d’avoir célébré le travail d’ÉcoAmbassadeurs à cet événement de reconnaissance de la FTO. Leur dévouement à offrir des ateliers pratiques de robotique à l’École élémentaire Paul-Demers illustre leur engagement à autonomiser et habiliter les jeunes francophones grâce à une éducation innovante, a déclaré Vincent Ke.

« Cette subvention renforce non seulement leurs initiatives dans cette école, mais leur permet également d’étendre leur portée à d’autres écoles et centres communautaires. J’anticipe avec impatience les transformations positives que leurs programmes technologiques apporteront à nos communautés et inspireront la prochaine génération de dirigeants. »

En plus de l’acquisition du matériel technologique de qualité pour les ateliers de robotique en mode présentiel, EcoAmbassadeurs continue à offrir aux jeunes des séries d’ateliers virtuels en codage. Les élèves ont donc l’occasion d’apprendre des concepts et faire des projets pratiques en lien avec le curriculum de l’Ontario. Grâce à cette subvention, les enfants et les jeunes francophones dans leur diversité auront accès à des ateliers de robotique de qualité.

« La subvention du gouvernement de l’Ontario a un impact majeur sur la diversité et l’offre de nos services », a déclaré Yves Danteu, directeur général d’EcoAmbassadeurs. Elle a permis d’acheter des robots et du matériel technologique de qualité et d’offrir une gamme d’ateliers en français aux élèves. Nos ateliers de robotique sont désormais bien équipés et mobiles. »

ÉcoAmbassadeurs met les besoins et les priorités de la communauté, notamment les francophones et les francophiles, au centre de ses actions en offrant des programmes et services en français et bilingues. Pour plus de renseignements sur les ateliers en robotique, visitez le site ecoambassadeurs.ca.

Source et photo : EcoAmbassadeurs