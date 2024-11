Richard Caumartin

Le samedi 2 novembre, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a participé à une conférence organisée par la Ville de Toronto, en collaboration avec l’Association francophone de l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario. Cet événement, intitulé De la théorie à la pratique – Une conférence qui provoque l’action!, a rassemblé des professionnels des services de garde agréés, des garderies en milieu familial et des centres ON y va pour l’enfant et la famille.

Le Centre francophone du Grand Toronto y a animé un atelier interactif et a partagé des ressources utiles. « Nous avons proposé une formation interactive entièrement dédiée à la gestion des émotions, en mettant l’accent sur l’accompagnement des enfants, explique Laila Fateh, consultante en comportement et ressources au CFGT. L’objectif était de donner aux participants des outils pratiques pour soutenir les enfants dans leurs ressentis, en utilisant l’art et le jeu comme des leviers puissants pour exprimer les émotions de manière constructive. »

Lors de l’atelier, chaque participant a été invité à explorer sa créativité tout en apprenant des techniques concrètes pour aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions. À travers des exercices ludiques et des approches artistiques, l’atelier a montré comment une approche empathique et créative pouvait être utilisée pour soutenir les enfants dans leur parcours émotionnel.

« L’atelier a créé un espace bienveillant, propice à l’apprentissage et à l’échange de pratiques inspirantes, poursuit Mme Fateh. Notre équipe est convaincue que l’environnement dans lequel évoluent les enfants doit être inclusif et les soutenir, afin qu’ils se sentent compris et capables de renforcer leur confiance en eux. »

L’équipe du CFGT était composée de Marie Nyamabu, Laila Fateh, Rocio Lina et Tanya Ibalama. Parmi les 200 participants présents, 36 ont assisté à l’atelier du CFGT.

Outre cet atelier, la conférence a proposé une série de sessions animées par l’Association francophone de l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario, le Centre francophone et l’Unité de promotion de la santé sexuelle du Bureau de santé publique de Toronto. Les thèmes abordés comprenaient les pédagogies et visions autochtones, l’inclusion ainsi que le bien-être des éducateurs.

Un autre atelier particulièrement apprécié a porté sur la communication. Destiné aux gestionnaires de garderies et autres services à l’enfance, il a permis aux participants d’enrichir leurs interactions professionnelles en tenant compte des particularités individuelles et en adoptant une approche véritablement inclusive.

Cette conférence a ainsi offert un cadre d’échanges précieux pour les professionnels du secteur et leur a fourni des outils pratiques pour améliorer leur accompagnement des enfants et leur bien-être, tant personnel que professionnel.

Photo (CFGT) : L’équipe des services du développement de l’enfance et de la famille du CFGT