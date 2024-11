Les célébrations du 50e anniversaire de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) ont eu lieu le 2 novembre à Ottawa, dans le cadre du Forum jeunesse pancanadien qui a rassemblé plus de 70 jeunes, sous le thème de « La jeunesse d’hier, d’aujourd’hui et de demain ».

Cet événement marquant a réuni également des membres de la communauté, des partenaires et d’anciens du réseau jeunesse, de partout au Canada, venus célébrer un demi-siècle d’engagement au service de la jeunesse d’expression française.

La journée de célébrations a débuté avec des discussions inspirantes autour de la philosophie du « PAR et POUR les jeunes », mettant en lumière les impacts durables de cette approche sur le développement et l’engagement des jeunes. Avec des tables rondes captivantes et des activités de création collective, les participants ont réfléchi aux enjeux qui touchent la jeunesse d’aujourd’hui et imaginé l’avenir du réseau.

Simon Thériault, président de l’organisme, a rappelé l’importance de cette rencontre : « Ce 50e anniversaire est une occasion unique de nous tourner vers l’avenir, tout en célébrant le parcours remarquable qui a façonné la FJCF. Ensemble, nous avons construit un réseau solide et inspirant, prêt à relever les défis de demain. »

Pour marquer ce demi-siècle d’engagement, la FJCF a lancé un livre commémoratif intitulé 50 ans de conscientisation et de collaboration : La Fédération de la jeunesse canadienne-française 1974-2024. Cet ouvrage retrace les moments forts, les défis relevés et les accomplissements marquants de l’organisme.

Rédigé par l’historien Serge Dupuis, il permet de revivre les cinq dernières décennies à travers des faits mémorables et des photos. En parallèle, le balado Voix de la jeunesse – 50 ans de la FJCF propose un épisode où d’anciens membres et leaders du réseau partagent leur parcours et leurs réflexions sur l’évolution de la jeunesse d’expression française au Canada.

Lors des célébrations du 2 novembre, la FJCF a également annoncé le lancement de sa Fondation, un important lègue visant à renforcer son appui aux jeunes d’expression française en situation minoritaire. Avec cette Fondation, la FJCF espère pouvoir amplifier son impact et offrir des ressources supplémentaires pour aider la jeunesse d’expression française à réaliser son plein potentiel et à s’épanouir au sein de leurs communautés à travers le pays.

Le point culminant des célébrations a été le gala. Le groupe d’improvisation Improtéine a animé la soirée avec humour et dynamisme, tandis que des performances musicales de talents franco-canadiens ont enchanté les invités. Les participants ont revécu les grands moments de l’histoire de la FJCF, tout en célébrant l’incroyable diversité et la créativité impressionnante de la jeunesse d’expression française du pays.

« Cet anniversaire est dédié à tous ceux qui ont contribué, au fil des ans, à bâtir cette organisation emblématique, a souligné Josée Vaillancourt, directrice générale de la FJCF. Merci d’avoir répondu à l’appel et d’avoir célébré avec nous. C’est grâce à votre engagement que la FJCF continue d’être un pilier de notre francophonie. »

Cet anniversaire marque non seulement un moment de reconnaissance et de réflexion, mais aussi un tournant vers un avenir prometteur pour le réseau jeunesse. La FJCF continue de porter fièrement la voix des jeunes d’expression française au Canada et s’engage à les accompagner dans leurs projets, leurs aspirations et leurs défis futurs.

Source (FJCF) : L’Ontario était bien représenté au gala. De gauche à droite : Peter Hominuk (AFO), Gabrielle Lemieux (AEFO) et Eva Blais (FESFO)