Richard Caumartin

Les communautés de la paroisse Saint-Louis-de-France et de la Mission catholique Saint-Frère-André se sont réunies, le samedi 16 novembre, au Crystal Fountain de Markham, pour leur deuxième gala bénéfice conjoint ayant pour thème Ensemble, marchons vers Jésus.

Cet événement, dédié à la collecte de fonds pour plusieurs projets pastoraux, a aussi offert l’occasion aux participants de rencontrer les nouveaux curés des deux paroisses. Le père Habib Tannoury, installé depuis le 27 octobre, a pris la relève du père Haddad à la Mission Saint-Frère-André, tandis que le père Fadi Messallem, arrivé à Toronto la troisième semaine d’octobre, a succédé au père Elie Abou Assaf à la paroisse Saint-Louis-de-France, qui est parti en mission. Tous deux sont d’origine libanaise et membres de l’Ordre Antonin Maronite.

La soirée a été animée par Aimée Rwanga, adjointe administrative à Saint-Louis-de-France, et Julie McMartin, du conseil paroissial de la Mission Saint-Frère-André. L’objectif était de dépasser les 7000 $ récoltés lors du gala de 2023.

Le père Messallem a souligné l’importance de ce financement. « Cette collecte de fonds permet de soutenir les projets pour les jeunes, d’assurer la continuité de nos paroisses et de financer l’entretien de nos installations, en plus des projets liés à la construction », a-t-il expliqué.

Outre les billets pour le repas et la soirée dansante, une tombola, un encan et un tirage 50-50 ont été organisés pour maximiser les fonds récoltés. Le montant total de la collecte sera annoncé prochainement.

Pour Thérèse et Elias Naim, dont les deux enfants ont fait partie de la chorale de Saint-Louis-de-France avec eux pendant cinq ans, il était important d’être présents pour cette collecte annuelle. « J’ai trouvé une belle communauté ici dans cette paroisse qui m’a accueillie avec bonheur, raconte Mme Naim. Le couple a apporté beaucoup d’énergie, d’amour et de joie aux quelque 180 convives en jouant des chansons du répertoire francophone et libanais, Thérèse au chant et Elias au saxophone, créant une ambiance festive qui a même poussé les pères Tannoury et Messallem à danser avec la communauté.

Alain Beaudoin, président de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) et paroissien de la Mission Saint-Frère-André, a souligné l’importance de cet événement. « Être membre d’une communauté, c’est remplir plusieurs rôles. Comme catholique, il est essentiel de participer à ces événements pour soutenir notre foi et nos valeurs. C’est important d’être ici pour l’AFRY afin de montrer aux gens que l’on a à cœur leurs intérêts également », a-t-il expliqué.

Claude Arcand, président du conseil paroissial de la Mission Saint-Frère-André, a évoqué les défis rencontrés par la paroisse, notamment la reconquête de la participation post-COVID. « Nous ne sommes pas encore revenus aux niveaux de participation d’avant la pandémie, mais les choses s’améliorent. Ce gala contribue à la solidité financière de notre paroisse et à la constitution de notre fonds de réserve. Nous espérons un jour disposer d’un lieu de culte permanent, que ce soit sur le site actuel de l’École Renaissance ou dans le cadre d’un projet commun avec la Communauté du Trille blanc. Quand le jour viendra où l’un ou l’autre des projets avancera, nous serons en position de pouvoir mettre notre argent en place pour pouvoir financer notre église », conclut Claude Arcand. Le message est donc lancé!

Ce gala a ainsi permis de renforcer les liens au sein de la communauté tout en soutenant les projets de développement et d’avenir des deux paroisses.

Photo : Près de 200 personnes ont participé au gala bénéfice au profit de la paroisse Saint-Louis-de-France et de la Mission catholique Saint-Frère-André.