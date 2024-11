Jean-François Gérard

La lieutenante gouverneure de l’Ontario a commencé par honorer la mémoire du capitaine Aaron Wideman, décédé en Lettonie et rapatrié le 20 octobre. Edith Dumont, dont c’était la première cérémonie du jour du Souvenir dans le cadre de ses fonctions, a précisé qu’« il a servi comme membre de l’opération Réassurance », une mission en Europe dans le cadre de la dissuasion exercée par l’OTAN et à laquelle participent les Forces canadiennes armées depuis 2014 suite à l’annexion de la Crimée par la Russie.

Cette introduction était une manière habile de lier un événement très récent au jour du Souvenir 2024, alors que le Canada n’est pas en guerre. « Cette année est aussi marquée par des anniversaires importants », a-t-elle souligné, lors des quelques mots qu’elle a distillés en français.

L’année marque en effet « le 110e anniversaire de la Grande guerre, le 80e anniversaire du Débarquement et de la campagne de Normandie » ou encore, plus récemment, « le 10e anniversaire du retrait du Canada d’Afghanistan », a-t-elle rappelé.

À travers une cérémonie comme celle du 11 novembre devant le Monument aux morts de Queen’s Park, « nous nous relions au passé et reconnaissons les possibilités qui ont été garanties », a-t-elle ajouté, entre plusieurs coups de canon qui rythmaient le début de l’hommage. Au-delà des anniversaires, l’action des militaires se ressent selon elle pour la population canadienne, « de la guerre de 1812 aux feux de forêts et les inondations ici, 200 ans plus tard ».

Le premier ministre Doug Ford a ensuite affirmé « notre profonde gratitude » aux soldats disparus et reconnu que « nous vous devons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser ». Il a ensuite vanté l’action de son gouvernement pour faciliter la vie des vétérans en Ontario.

Mais, sous les dernières feuilles jaunes de l’automne, c’est le lieutenant Richard Rohmer qui a réussi à recueillir de longs applaudissements des quelques centaines de spectateurs. Ce vétéran du Débarquement a taquiné à plusieurs reprises le premier ministre au sujet du Monument aux morts de Queen’s Park, dont il était le président du comité qui a supervisé son élaboration.

Avec plusieurs touches d’humour, il a indiqué à Doug Ford qu’il aimerait qu’à l’arrière du mur, il soit écrit qu’il s’agisse d’un Monument en l’honneur des Anciens combattants, pour que les passants le remarquent. « J’ai essayé sans succès de faire inscrire le nom de ce mur sur sa face nord », a-t-il dit, dans le but que les passants découvrent de quoi il s’agit. « Le premier ministre est le genre de personnes qui aiment que les choses soient faites et je lui en refais la suggestion », a-t-il glissé.

Après les autres discours et quelques interprétations musicales, la cérémonie s’est achevée par le dépôt de nombreuses couronnes mortuaires, et enfin le survol d’un avion de transport de l’aviation canadienne. Une fois les dignitaires partis, le public a pu ajouter ses coquelicots personnels aux couronnes. Les membres des différentes diasporas ont souvent cherché celle déposée par le consulat de leur pays d’origine.

Photo (Crédit : J.-F. Gérard) : Le public a pu ajouter ses coquelicots aux couronnes.