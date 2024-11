Le Métropolitain

Les membres du Club canadien de Toronto (CCT) étaient invités au Vantages Venues, le 30 octobre, pour le déjeuner-conférence mensuel de l’organisme dont le thème était Les élections américaines et leurs impacts socio-économiques sur le Canada en 2025.

Pour cette rencontre, le Club canadien avait invité Louise Blais, ancienne ambassadrice adjointe du Canada à l’ONU, et Frances Donald, vice-présidente principale et cheffe économiste chez RBC Royal Bank, qui ont offert leur analyse et leur expertise sur les impacts socio-économiques des résultats électoraux aux États-Unis. Marjorie April, journaliste et réalisatrice au Bureau économique de Radio-Canada à Toronto, a agi comme modératrice.

Parmi les invités à la table d’honneur, il y avait le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, la directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto, Estelle Duchon, et Carole Nkoa, la vice-présidente pour le Centre-Sud-Ouest du Collège Boréal, commanditaire principal de l’activité.

Lors de la tenue du déjeuner-conférence, l’élection présidentielle chez nos voisins du Sud était prévue le 5 novembre, soit six jours plus tard. Ce fut tout de même une occasion pour les participants de comprendre un peu plus les relations économiques entre les deux pays et de discuter des implications potentielles pour les secteurs clés au Canada avec les deux invitées.

« Louise Blais a été ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l’ONU de 2017 à 2021, où elle a dirigé l’Agenda 2030 et la campagne pour le Conseil de sécurité. Elle a siégé au Comité d’administration de l’UNICEF et a été élue vice-présidente en 2019. Après avoir débuté sa carrière à Interpol, elle a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères et occupé divers postes à l’étranger, notamment à Washington, Tokyo et Paris. Consule générale à Atlanta en 2014, elle a représenté une région avec plus de 50 milliards $ en échanges commerciaux avec le Canada », rappelle le directeur général du CCT, Alexis Maquin.

Quant à Frances Donald, elle est économiste en chef à la RBC, où elle dirige une équipe d’économistes fournissant des analyses pour inspirer et favoriser une prise de décision éclairée dans un monde en constante évolution. « Voix influente sur les questions économiques, elle est très sollicitée par les clients, les dirigeants gouvernementaux, les décideurs politiques, les médias américains et canadiens pour ses analyses approfondies de l’environnement macroéconomique et des marchés financiers en Amérique du Nord. »

Les deux femmes ont offert des perspectives uniques sur les impacts socio-économiques des élections américaines pour le Canada, en analysant les enjeux clés de cette période électorale cruciale.

Les élections américaines entraînent des répercussions importantes au‑delà des frontières, en particulier pour le Canada, dont les États‑Unis est le principal partenaire commercial. « Les décisions des futurs élus peuvent influencer des aspects clés de notre économie. À cet égard, comment le Canada peut-il tirer parti des changements possibles de la politique d’immigration? Quelles seront les conséquences de la renégociation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique sur nos échanges commerciaux? Comment les politiques de sécurité des candidats modifieront-elles notre positionnement? », se questionne Frances Donald. Toutes des questions légitimes dont les réponses viendront dans les mois à venir.

« Les participants ont profité de discussions approfondies et d’une session questions-réponses qui a clarifié des enjeux majeurs en économie et en relations internationales. Ce moment d’échange a aussi créé des connexions enrichissantes et informé sur les changements à venir pour le Canada », conclut M. Maquin.

Photo (courtoisie du CCT) : De gauche à droite : Estelle Duchon (CFGT), Carole Nkoa (Boréal), les panélistes Frances Donald et Louise Blais, Olivier Poitier et Alexis Maquin (CTT)