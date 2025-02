Le Métropolitain

Le duo familial composé de Louis et Jill Lefaive du célèbre groupe Ariko était de passage à Mississauga le dimanche 15 février pour le Carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié.

Le début d’une tempête hivernale n’a pas empêché les familles et les employées de l’organisme de participer activement à cette activité traditionnelle pour la communauté francophone de Peel depuis de nombreuses années.

Ce fut l’occasion pour la plupart des visiteurs de rencontrer pour la première fois la nouvelle directrice générale de l’organisme, Sarah Kupferschmidt. Cette dernière a souhaité la bienvenue aux jeunes familles et les a remerciées de s’être déplacées malgré le mauvais temps. Mme Kupferschmidt a ensuite présenté les deux artistes.

Jill Lefaive, violoniste et chanteuse aux multiples talents, a alors demandé aux petits de s’approcher et de s’asseoir sur les matelas coussinés installés devant elle et son père Louis qui l’accompagnait à l’accordéon.

Elle a alors entraîné les enfants et leurs parents pour une expérience musicale qui restera à jamais gravée dans leur mémoire : la découverte de la musique traditionnelle canadienne-française. Le duo Ariko a interprété des chansons à répondre, des gigues, des quadrilles au violon et présenté une démonstration de danse à claquettes.

Les Lefaive ont invité les jeunes à participer au spectacle en les initiant aux cuillères de bois, à la musique à bouche, à la guimbarde et au bonhomme gigueur, un instrument original qui permet de faire danser un petit bonhomme en bois sur une planche.

C’est à la fois un jouet pour les enfants mais aussi un outil de transmission de traditions canadiennes-françaises qui remonte au XVIIe siècle. Les artistes avaient apporté six de ces bonhommes gigueurs fabriqués à la main par Louis Lefaive. Les jeunes ont eu un plaisir fou à faire danser le bonhomme sur leurs genoux.

L’énergie contagieuse de la famille Lefaive s’est fait ressentir pendant leur prestation. Ils ont réussi à faire danser les parents, les employées du Cercle de l’amitié et les petits ensembles, démontrant que certaines danses issues du répertoire traditionnel ont toujours leur place aujourd’hui pour s’amuser dans les fêtes de famille. Un franc succès!

Après le spectacle, les petits sont restés pour s’amuser aux activités de bricolage et de maquillage préparées par l’équipe du Cercle de l’amitié.

Les activités du Carnaval se poursuivent le samedi 22 février alors que les francophones de Peel sont invités aux activités pour adultes et le spectacle de la Blue Bay Band, un ensemble musical d’une douzaine de musiciens et de chanteurs mauriciens qui feront danser l’auditoire au rythme du séga.

Photo : Sarah Kupferschmidt a accueilli les familles.