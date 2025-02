Richard Caumartin

L’Alliance française de Toronto a été inspirée pour son concert destiné à célébrer les réalisations des communautés noires du Canada dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. L’organisme s’est associé avec Batuki Music Society pour présenter le spectacle Coup de cœur, un nouveau groupe formé avec des musiciens talentueux de l’Afrique de l’Ouest.

La prestation était en quelque sorte une immersion dans l’univers musical des musiciens sénégalais Sadio Sissokho à la kora, au djembé et au chant, Assane Seck à la guitare électrique, l’extraordinaire chanteur Seydina Ndiaye, le bassiste Carlo Birri et Ilam, reconnu par l’ADISQ en 2020 pour NÉNÉ (traduction de maman), meilleur album Musique du monde. Originaire de la région du Fouta, il complétait à merveille l’ensemble de musiciens.

La musique sénégalaise est plutôt connue pour ses deux genres musicaux : le mballax (accompagnement rythmique en langue wolof) et le yelaa. Le mballax est né d’une rencontre de rythmes et d’instruments musicaux traditionnels wolofs et occidentaux. Le yelaa est issu d’un mélange de musique traditionnelle peul et occidentale. C’est un chant traditionnel associé à la danse qui relate l’histoire du peuple peul du Fouta Toro.

Plusieurs artistes qui ont performé sur la scène de l’Alliance française sont issus d’une longue tradition de griots, ces conteurs et musiciens de diverses tribus africaines dont le rôle était de préserver les traditions orales de leur clan. Rassembler ces musiciens sur une même scène était certes un coup de génie et le résultat a été tout simplement magique.

Le Théâtre Spadina était d’ailleurs comble pour ce concert qui n’a déçu personne tant par la qualité des voix des chanteurs, des musiciens et du voyage musical dont le public a été témoin dans les diverses régions du Sénégal. Ilam s’est même permis de chanter un classique de Gilles Vigneault, J’ai planté un chêne, avec son accent sénégalais et à sa manière, avec beaucoup de sincérité et d’émotion. Cette adaptation a beaucoup plu au public.

Plusieurs chansons représentaient des moments ou des personnages significatifs de leur vie dans leur pays comme Sadio Sissokho qui a chanté avec sensibilité une de ses compositions ayant pour thème l’enfant de son frère disparu au Sénégal, ou encore Ilam qui a composé une chanson pour rendre hommage aux mamans de son pays qui souvent marchent des kilomètres pour aller chercher de l’eau pour leurs enfants. Même si ces airs étaient interprétés en sénégalais, le public pouvait ressentir et comprendre les sentiments qui habitaient le groupe sur scène.

Les spectateurs ont dansé et chanté avec ce groupe réuni pour l’occasion par Batuki Music Society, et ce, jusqu’à la dernière note de trois rappels consécutifs. C’est également l’énergie déployée par ces six musiciens, chacun expert dans son style et influencé par la musique contemporaine du Sénégal, qui a fait de cette performance un moment charnière de la saison culturelle de l’Alliance française.

Photo : Les musiciens sénégalais du spectacle Coup de cœur à l’Alliance française de Toronto ont offert une prestation mémorable pour lancer le Mois de l’histoire des Noirs dans la ville reine.