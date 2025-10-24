Pour célébrer 25 ans d’engagement et de solidarité, l’Association des Sénégalais de l’Ontario a organisé à Scarborough le gala des Prix Baobab. L’événement a rendu hommage à l’héritage africain, à la fierté ontarienne et à l’unité qui anime depuis un quart de siècle la communauté sénégalaise.

Christiane Beaupré – IJL

Depuis un quart de siècle, l’Association des Sénégalais de l’Ontario (SenOntario) se dévoue à l’épanouissement de sa communauté en offrant des programmes novateurs, un accompagnement personnalisé aux nouveaux arrivants et un leadership fort au service de l’intégration francophone. Fondée par des bénévoles passionnés, l’organisation s’est imposée comme un pilier pour des centaines de familles sénégalaises installées en Ontario.

Pour souligner son 25ᵉ anniversaire, SenOntario a tenu le gala des Prix Baobab, le 18 octobre à Scarborough, une soirée célébrant l’héritage culturel, la diversité et l’engagement citoyen. L’événement a réuni de nombreuses personnalités, dont Roda Muse, sous-ministre des Affaires francophones, Maud Murray, sous-ministre de la Réduction des formalités administratives, et Andrea Hazell, députée provinciale de Scarborough–Guildwood.

Accueillis par de jeunes hôtesses vêtues de tenues traditionnelles et accompagnées d’une musique sénégalaise enjouée, les invités ont été reçus par Khadidiatou Ndiaye, présidente de SenOntario. Après une prestation du groupe Keur-Gui, Mme Ndiaye a remercié chaleureusement les bénévoles et les partenaires qui soutiennent la mission de l’organisme.

« Nous fêtons aujourd’hui un quart de siècle à transmettre et à partager notre héritage africain, a-t-elle déclaré. Le thème Héritage africain, fierté ontarienne, unité africaine illustre notre volonté d’honorer celles et ceux qui ont bâti cette association et contribué à son succès. »

Sous la direction de Mme Ndiaye, SenOntario a renforcé ses liens avec d’autres communautés africaines francophones. « Nous avons invité les présidences des associations guinéenne, malienne, gambienne, camerounaise et ivoirienne afin de tisser des liens d’unité et de solidarité », a-t-elle expliqué.

Ce qui distingue SenOntario, c’est sa longévité sans subvention : depuis 25 ans, l’association fonctionne grâce aux cotisations de ses membres, au dévouement de ses bénévoles et à la générosité de donateurs. « Nous nous entraidons entre communautés, précise Mme Ndiaye. Les étudiants qui arrivent ici reçoivent des séances d’information et de communication pour mieux s’adapter à la vie au Canada. S’ils ont besoin d’aide, nous les orientons vers les bons services en français. »

La préservation de la culture sénégalaise occupe également une place centrale dans les activités de l’organisme. « Venir ici, c’est conserver notre culture tout en apprenant à s’adapter à la culture d’accueil », souligne la présidente. Tout au long de l’année, SenOntario propose des programmes de mentorat, de leadership et d’inclusion destinés aux jeunes afin de les encourager à devenir des leaders communautaires.

Au cours de la soirée, la députée Andrea Hazell a salué le travail accompli par l’association, soulignant « 25 années d’unité, de leadership et de services communautaires qui ont élevé la diaspora sénégalaise et enrichi le tissu culturel et social de l’Ontario ». Elle a remis à Mme Ndiaye une plaque commémorative en reconnaissance de cet engagement durable.

Les Prix Baobab ont ensuite été remis à 13 récipiendaires pour leur contribution exceptionnelle à la communauté. Parmi eux, le Centre de santé communautaire Taibu a été honoré pour l’excellence de ses services en français, tandis qu’Ameth Lo, membre fondateur, a reçu un prix pour son rôle déterminant dans la création de SenOntario.

Symbole de force, de résilience et de longévité, le baobab incarne parfaitement les valeurs de l’association. Il résiste au temps et aux épreuves, tout comme cette communauté qui a su bâtir un espace de solidarité et de rayonnement francophone.

La soirée s’est conclue dans une atmosphère festive avec un défilé de mode signé par une designer sénégalaise et une animation musicale assurée par le groupe Keur-Gui et un DJ, célébrant ainsi en rythme les 25 ans d’une histoire tissée de fierté, d’unité et d’espoir.

Photo : Les récipiendaires des Prix Baobab de SenOntario entourent les invitées d’honneur (assises, de gauche à droite) : Maud Murray, sous-ministre de la Réduction des formalités administratives, Roda Muse, sous-ministre aux Affaires francophones, Khadidiatou Ndiaye, présidente de SenOntario, et Andrea Hazell, députée provinciale de Scarborough-Guildwood. (Crédit : Le Métropolitain)