La Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé récemment les noms des sept récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2025. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont différenciés par leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne.

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario et Dawn Gallagher Murphy, députée et présidente déléguée de la Section de l’Ontario de l’APF, remettront les médailles de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, le mardi 25 novembre.

Les récipiendaires 2025 sont Lynn Brouillette et Johanne Lacombe d’Orléans, Lyne Michaud d’Ottawa, Aissa Nauthoo de Toronto, Luc Bussières de Hearst, Serge Miville de Sudbury et Michel Tremblay de Toronto. Ils ont tous été honorés du titre de Chevalier ou Chevalière.

Parmi ceux-ci, deux des lauréats sont bien connus de la communauté franco-torontoise. Il s’agit d’Aissa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, Emploi et Établissement au Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), et de Michel Tremblay, directeur général sortant de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario.

Mme Nauthoo cumule 20 ans d’expérience comme leader communautaire avec la gestion d’une clinique juridique francophone ainsi que des programmes et services divers offerts aux nouveaux arrivants francophones au Canada. Elle est avocate à la clinique juridique francophone à Toronto depuis 2004, exerçant en droit de l’immigration. Depuis nombre d’années, elle met son expertise en matière d’immigration francophone à revendiquer les droits et les intérêts des francophones en situation minoritaire.

« Au nom du CFGT, je tiens à exprimer ma plus vive fierté pour la nomination de Maître Aïssa Nauthoo au titre de Chevalière de l’Ordre de la Pléiade. Cette distinction souligne son engagement exemplaire envers la francophonie et sa contribution remarquable à notre communauté. J’ai la chance de pouvoir travailler avec Aïssa au quotidien et cet honneur est pleinement mérité », déclare Estelle Duchon, directrice générale du CFGT.

Quant à Michel Tremblay, il habite Toronto depuis quelques années et a travaillé toute sa carrière dans le domaine de la santé, dont plusieurs années dans les services communautaires, des établissements de soins de longue durée et au ministère de la Santé et des Soins de longue durée à titre de directeur régional du Nord de l’Ontario. Il a aussi travaillé à la promotion et l’avancement de l’accès aux services de santé en français comme cadre supérieur à l’Hôpital Montfort et à la Société Santé en français.

Membre du conseil d’administration de Centres d’Accueil Héritage, il est actuellement président du conseil d’administration de FrancoQueer et membre du conseil du Centre de leadership et d’évaluation (le CLÉ). Il est aussi membre du Club Richelieu du Grand Toronto et responsable du Concours d’art oratoire dans les écoles secondaires francophones. M. Tremblay a également été nommé au Conseil national des aînés par la ministre de l’Emploi et des Familles et le ministre de la Santé.

Photo : Aissa Nauthoo (Crédit : APF)