Une quarantaine d’élèves artistes de la 9e à la 12e année inscrits au Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André ont participé récemment à un camp inclusif en français destiné avec des référents culturels adaptés à leur niveau. Les activités étaient organisées par un groupe de 10 élèves.

Ce camp offrait une première expérience de développement du leadership pour les jeunes organisateurs et organisatrices. Les ateliers, ancrés dans les intérêts des élèves, ont encouragé la découverte de la culture artistique. L’accueil, à la fois chaleureux et participatif, a été ponctué d’un temps d’introspection autour des quatre questions de Fred Pellerin, qui aident les enseignants à mieux connaître le profil de leurs élèves. Sans contredit, la journée a pris l’allure d’un camp immersif. Les jeunes participants ont adoré les jeux-questionnaires et les moments « Just Dance » improvisés lors d’un potluck. Le casse-tête créatif réalisé par le groupe sera affiché à Saint-frère-André afin de rendre plus visibles les élèves artistes du PSAT.

Finalement, les élèves organisateurs ont pleinement rejoint les attentes et espoirs : « L’élève des écoles catholiques de langue française est un penseur réfléchi et créatif qui, dans une approche holistique et à la lumière d’une conscience éclairée par la valeur chrétienne, cherche des solutions et prend des décisions en vue du bien commun ». Cette initiative s’inscrit également dans le Plan stratégique Horizon 2027 — Axe 1 : École catholique de langue française bienveillante et équitable et Axe 2 : Pédagogie innovante, engageante et authentique.

Source et photo : SFA