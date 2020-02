Le 20 février dernier, le Free Times Cafe accueillait les habitués du Franc’Open Mic, la scène ouverte francophone de Toronto. Bien entendu, dans l’assistance, il y a toujours quelques nouveaux venus et ceux-çi comprennent dès leur arrivée qu’au Franc’Open Mic, il faut se faire à l’idée d’être à l’étroit : la salle est bondée! En pareilles circonstances, les timides doivent se faire à l’idée de nouer connaissance avec leurs voisins.

C’est là la réalité du Free Times Cafe, où la salle est petite mais chaleureuse. Les organisateurs alternent cependant leurs rendez-vous musicaux entre deux endroits, l’autre étant le restaurant Rivoli, qui n’en est pas moins intime mais où les spectateurs disposent de davantage d’espace.

Dans un cas comme dans l’autre, la formule demeure la même : le spectacle commence à 20 h et les artistes sont invités à s’inscrire dans la demi-heure qui précède. Le rideau ne tombe que lorsqu’il n’y a plus personne pour profiter des dix minutes au micro qui sont alouées à chaque participant.

Il n’y a guère de restrictions quant aux arts de la scène admis au Franc’Open Mic, de sorte que les spectateurs peuvent s’attendre à y voir et y entendre un peu de tout : chansons, comédie, poésie, lectures publiques, etc. Les artistes amateurs et professionnels y sont sur un pied d’égalité et si certains doivent prendre leur courage à deux mains pour affronter le public pour la première fois, d’autres sont de vieux routiers que rien ne rebute.

Le Franc’Open Mic repose sur les épaules d’une poignée de bénévoles. L’événement n’engage que peu de frais mais les quelques dollars amassés ça et là sont les bienvenus, tout comme l’appui du commanditaire de la saison : le Collège Boréal. Les organisateurs disposent également du soutien de l’Alliance française et du Théâtre français.

La prochaine rencontre artistique se tiendra le 26 mars. Que ce soit pour se faire un nom au sein de la communauté francophone de Toronto ou plus simplement pour épater l’assistance, le Franc’Open Mic est le concept idéal pour donner libre-cours à ses talents.