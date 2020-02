Le Cercle de l’amitié a présenté plusieurs activités intéressantes du 15 au 22 février dans le cadre de son Carnaval Joie de vivre. Petits et grands se sont déplacés en grand nombre pour deux spectacles, ainsi que des activités sportives et sociales à Notre Place à Mississauga.

Le jongleur Greg Tarlin a émerveillé les enfants.

Les festivités ont débuté le samedi 15 février avec le spectacle pour enfants de Greg Tarlin. Cet équilibriste, jongleur et sculpteur de ballons en a mis plein la vue des dizaines de jeunes et de leurs familles. « C’était magique », disaient plusieurs d’entre eux après la prestation de M. Tarlin. Ce dernier a fait participer les plus braves à ses tours d’illusion et d’équilibrisme au cours desquels les objets disparaissaient ou changeaient de forme comme par enchantement.

Autour de la salle communautaire, des kiosques de bricolage et de maquillage permettaient aux enfants de s’amuser avec les éducatrices du Cercle de l’amitié. Plusieurs bénévoles ont également contribué à faire de cette fête un succès sous la coordination de l’agent de projet du Cercle de l’amitié, Dan Zein.

Puis les 18 et 19 février, les membres de l’organisme étaient invités à jouer au volleyball et au badminton dans le gymnase du centre scolaire communautaire Notre Place. Le jeudi suivant, une nouvelle activité s’est greffée au Carnaval cette année, soit la soirée de jeux au cours de laquelle les participants se sont adonnés à quelques heures de plaisir en jouant en français à leurs jeux de société préférés. Le soir du 20 février, ce sont les jeux de cartes qui étaient en vedette, surtout la canasta. Beaucoup de plaisir! Puis pour compléter la semaine de festivités, les adultes ont été conviés à un souper-spectacle mettant en vedette le groupe franco-ontarien Hey Wow. Accordéoniste, chanteur et raconteur de la formation, Jean-Marc Lalonde (Deux Saisons, La Ligue du bonheur) pousse l’accordéon vers de nouveaux horizons tout en restant bien enraciné dans la tradition. Avec une énergie sans pareille, Jean-Marc offre des textes ludiques qui témoignent les moments forts d’une vie.

Les membres du Cercle de l’amitié ont joué à la canasta durant le Carnaval.

Il faut le dire, Hey, Wow est beaucoup plus qu’un accordéon. À la guitare, on retrouve le guitariste pangalactique, Kevin Daoust. À la basse, il y a le maître des fréquences qui font vibrer le bassin, Martin Newman (Deux Saisons, La Ligue du bonheur). Enfin, à la batterie se trouve, comme disait Jean-Marc Lalonde au cours de la prestation au Cercle de l’amitié, « le meilleur batteur anglophone dans un groupe francophone de tous les temps », Ross Murray.

Hey, Wow crée une expérience festive et tout à fait dansante en intégrant folklore, funk, rock et disco avec une bonne dose d’humour. C’est un voyage dans une dimension parallèle où l’accordéon est l’ultime instrument rock, Jean-Marc est son prophète et Hey, Wow est acclamé par tous en tant que meilleur spectacle franco-ontarien… dans toute la galaxie!

Le chanteur n’a pas mis de temps à se mettre complice avec l’auditoire qui a chanté avec lui, joué de la cuillère pour quelques airs traditionnels et ovationné cet artiste généreux sur et hors de la scène. Les convives ont beaucoup apprécié ce talentueux groupe.

Le Carnaval a pris fin le dimanche 23 février avec le traditionnel brunch du Club Bel âge, le groupe des aînés du Cercle de l’amitié.

PHOTO: Le groupe Hey Wow a rapidement créé une atmosphère de fête à Notre Place.