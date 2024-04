Richard Caumartin

Dans le cadre du Forum franco-ontarien des affaires du 25 avril, une des activités phares de ce rendez-vous des entrepreneurs est certes la remise du Prix du Commerce Ontario-Québec en francophonie. Cet hommage vise à reconnaître également l’excellence des entreprises francophones qui se distinguent à l’échelle interprovinciale par leur rôle dans le renforcement des échanges entre l’Ontario et le Québec. Chaque année, une entreprise ontarienne et une québécoise sont honorées.

Organisée conjointement par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), la cérémonie a débuté avec un message de Jean-François Roberge, ministre responsable de la Langue française et des Relations canadiennes de la Francophonie canadienne du Québec, et une allocution de Stéphane Sarrazin, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones et de la ministre associée déléguée aux Petites Entreprises du gouvernement de l’Ontario.

Puis, les organisateurs ont présenté des vidéos sur les six entreprises en lice pour le Prix, soit trois vidéos pour chacune des deux provinces.

C’est finalement Escouade multimédia qui a remporté la palme pour l’Ontario. L’entreprise se spécialise depuis plus de 20 ans dans la production multimédia et dans la diffusion d’expériences d’apprentissage en ligne. Sa mission est d’offrir ce qu’il y a de meilleur en termes de productions multimédia et d’évènements en ligne, tout en se démarquant dans le domaine de l’éducation. Ses services sont accompagnés d’une expertise pédagogique reconnue qui offrent des solutions techniques de pointe ainsi que des stratégies d’animation dynamiques et innovantes axées sur l’expérience utilisateur.

Pour le Québec, le prix a été décerné à Interprétation signes et paroles (ISEP), une entreprise qui offre des services d’interprétation pour les personnes malentendantes. Depuis sa création en 2014, ISEP connaît une croissance soutenue et un succès continu grâce à une équipe dynamique axée sur les besoins de la communauté. Les dirigeants incarnent les valeurs de l’entreprise telles que l’éthique, la passion, la responsabilité, l’efficacité, la transparence et un engagement envers l’apprentissage continu.

« Les deux entreprises lauréates illustrent l’engagement remarquable des acteurs économiques francophones à contribuer au dynamisme et à la prospérité des relations commerciales entre l’Ontario et le Québec. À cette occasion, elles ont reçu chacune 10 000 $ pour soutenir leur développement », conclut le directeur général de la FGA, Richard Kempler.

Photo: Les récipiendaires des prix remis à Escouade multimédia et Interprétation signes et paroles avec les représentants du Québec, de l’Ontario et de la FGA