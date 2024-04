Richard Caumartin

Le Forum franco-ontarien des affaires présentait sa deuxième édition le 25 avril au Globe and Mail Centre de Toronto. Cet événement, coordonné par la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) réunit les acteurs du développement économique et de l’entrepreneuriat francophone de la province et d’ailleurs. Le pays invité était la Côte d’Ivoire.

Ce Forum était animé par l’animatrice et productrice Mathilde Hountchégnon, qui œuvre depuis plus de 15 ans dans le secteur des médias et de la communication. Après le déjeuner, elle a cédé la parole au président de la FGA, Dominic Mailloux pour le mot de bienvenue. Ce dernier a remercié les deux invitées d’honneur en ouverture d’une journée chargée d’activités. Il s’agit de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont et de la ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor, Caroline Mulroney.

Mme Dumont a remercié chaleureusement la FGA pour l’invitation et souligné l’importance de faire des affaires en français, et de soutenir les entrepreneurs franco-ontariens. Elle a salué les efforts déployés par le gouvernement de l’Ontario et la ministre Mulroney pour développer le potentiel économique de la francophonie.

Par la suite, Caroline Mulroney lançait le Forum en exprimant sa joie d’y prendre part pour une deuxième année consécutive. « Je renoue avec des visages familiers et je suis enchantée de rencontrer de nouveaux esprits dévoués à l’entreprenariat, dit-elle. Nous allons continuer en tant que gouvernement à porter la Fédération des gens d’affaires francophones (FGA) sur les frontières du monde et je suis très fière d’observer son épanouissement si rapide, un développement rendu possible grâce à la mobilisation des forces vives franco-ontariennes. »

Elle a souhaité la bienvenue à une délégation de la Côte d’Ivoire, un pays avec lequel l’Ontario entretien des échanges commerciaux considérables qui se chiffraient à 140 millions $ en 2023. « Ce Forum est une autre démonstration du caractère rassembleur de la FGA. Les entrepreneurs et les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans nos communautés en créant des emplois, et en partageant de multiples ressources pour développer notre économie. Ce potentiel économique est fascinant! L’écosystème entrepreneurial de l’Ontario se place au quatrième rang derrière la région de New York, du Texas et de la Californie », ajoute la ministre.

Elle a confirmé que le gouvernement ontarien continuera de favoriser des opportunités d’ouverture, de collaboration et de partenariat avec les membres de l’Organisation internationales de la francophonie (OIF), dont l’Ontario est un membre observateur.

« Notre gouvernement est heureux de seconder la FGA dans le cadre de la mission économique qui se déroulera en juin. Il est inutile de rappeler que l’Ontario est associée au Québec et au Nouveau-Brunswick pour la tenue de cette première mission de l’OIF en Amérique du Nord. La Fédération chapeautera une délégation d’environ 15 entreprises ontariennes. L’Ontario manifestera également sa présence lors du 19e Sommet de l’OIF qui aura lieu en octobre à Paris », déclare Mme Mulroney.

« Notre francophonie est un atout inestimable en Ontario. Elle permet d’avoir accès à une grande famille linguistique à travers le monde. Et la possibilité de faire des affaires en français et de tisser des liens avec des entrepreneurs et partenaires potentiels est exponentiel. Sans relâche, je continuerai à propager et appuyer l’entraide francophone, à favorise l’employabilité des travailleurs francophones et bilingues ontariens. Ensemble, nous allons soutenir la francophonie ontarienne sous toutes les facettes et poser les jalons d’un avenir toujours plus prometteur pour l’Ontario », conclut-elle.

Photo: Caroline Mulroney s’adresse aux participants de la deuxième édition du Forum franco-ontarien des affaires à Toronto