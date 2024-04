Richard Caumartin

Pour une deuxième année consécutive, le Concours d’art oratoire Richelieu était présenté à l’Université de l’Ontario français devant parents, enseignants et amis. La 47e édition tenue le mardi 23 avril mettait en vedette des élèves de 7e et 8e années des écoles Toronto Ouest, Ronald-Marion, Jeunes sans frontières et Mgr-de-Charbonnel.

« Le Concours d’art oratoire est une plateforme extraordinaire qui permet aux jeunes provenant des écoles secondaires francophones du Grand Toronto de s’exprimer avec clarté et assurance, tout en présentant leur point de vue de manière convaincante et percutante.

« Cette compétition les encourage à développer leurs compétences en communication, à affirmer leur identité et à partager leurs idées avec confiance et éloquence. C’est une occasion pour eux de se faire entendre et de contribuer à des discussions importantes qui façonnent notre société », explique le responsable de cette activité annuelle pour le Club Richelieu Toronto et animateur du Concours, Michel Tremblay.

Les finalistes des écoles participantes se sont affrontés dans deux catégories : le discours oratoire (point de vue ou opinion) pour lequel l’orateur est l’auteur du texte présenté, et l’expression dramatique où l’élève interprète autant à l’oral qu’avec la gestuelle, un texte publié ou écrit par une autre personne.

Cinq personnalités de la communauté francophone – Nicole Cloutier (Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur), Camille Gris Roy (Radio-Canada), Lori-Ann Seward (Communauté du Trille blanc), Faouzi Metouilli (Club Richelieu Toronto) et Colette Raphaël (Centre francophone du Grand Toronto) – ont jugé les performances individuelles des huit finalistes.

Avant les allocutions des jeunes, les représentants des conseils scolaires MonAvenir (Dawan Dominique Gouantouheu) et Viamonde (Steve Lapierre) ont remercié les membres du personnel enseignant de leurs écoles respectives qui ont appuyé les élèves tout au long du processus, et le Club Richelieu pour sa contribution à l’épanouissement des jeunes en français.

Le premier concurrent à se lancer était Pierre Jean (école Mgr-de-Charbonnel) en expression dramatique. Il a récité avec énergie et compassion le célèbre discours de Martin Luther King J’ai fait un rêve, prononcé à Washington devant le Lincoln Memorial pendant la marche vers Washington pour le travail et la liberté. M. Luther King incarnait les idéaux qui animaient la lutte des Noirs américains pour l’égalité en 1963. Ce concours d’art oratoire commençait en force.

Cette allocution inspirante a été suivie de celles de Zelda Gillespie (école Toronto Ouest) avec un texte de l’humoriste et scénariste française Lison Daniel intitulé Élève génie du mal, Daniella Mbenza (école Mgr-de-Charbonnel) avec le texte Femme phénoménale de Maya Angelou et Brincha Mouajou (école Jeunes sans frontières) avec C’est terrible d’être gentille de Gabriel Davies.

Après une courte pause, les concurrents de la catégorie discours étaient prêts à performer. À tour de rôle, Mehdi Delhoumi (école Jeunes sans frontières), Maelis Mpouel Alala et Fatima Belhaj (école Ronald-Marion) et Emilio Aublant (école Toronto-Ouest) ont présenté leur discours. Ce dernier a beaucoup impressionné avec son texte sur l’intelligence artificielle, son allocution lui a valu la première place de sa catégorie.

En expression dramatique, c’est Danielle Mbenza qui a fini première, suivie de Zelda Gillespie. Mais peu importe les positions, « tous les finalistes sont ressortis gagnants de ce concours », conclut Michel Tremblay. La présidente du Club Richelieu Toronto, Diane Saint-Pierre, a par la suite remis des prix et des cadeaux à chacun des participants. Après la cérémonie, les parents, tous aussi fiers de leurs enfants, en ont profité pour prendre quelques photos.

Félicitations aux orateurs!

Photo: De gauche à droite : l’animateur Michel Tremblay, Fatima Belhaj, Maelis Mpouel Alala, Emilio Aublant, Daniella Mbenza, Mehdi Delhoumi, Pierre Jean, Brincha Mouajou et la présidente du Club Richelieu Toronto, Diane Saint-Pierre