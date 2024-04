Richard Caumartin

Après quelques années difficiles pour l’Association des francophones de la région de York (AFRY), autant financièrement que sur le plan des ressources humaines, le président-directeur général par intérim Alain Beaudoin et son équipe de bénévoles ont bel et bien repris les choses en main et redonné une santé financière à l’organisme.

C’est le constat que les membres ont réalisé lors de la 30e assemblée générale annuelle de l’organisme, le lundi 22 avril, qui a été présentée en ligne et en présentiel dans les locaux de l’association à Newmarket. Ayant pour thème « Réinstaurer une gouvernance diligente », l’AGA était présidée par Benoît Fortin, un des administrateurs de l’AFRY.

Ce thème était particulièrement bien choisi, car lors de la présentation des états financiers vérifiés, les membres ont appris qu’après avoir vécu un manque à gagner de près de 185 000 $ pour l’année 2022, voilà que l’association enregistre un excédent de près de 67 000 $ cette année, et un budget de fonctionnement de plus de 1,67million $ pour ses deux garderies, ses nouveaux arrivants, ses camps de vacances ainsi que son volet culturel et communautaire. Un revirement de situation remarquable dû en grande partie au bénévolat d’Alain Beaudoin qui, depuis 18 mois, travaille à remettre l’AFRY sur les rails.

Plusieurs facteurs et décisions du conseil d’administration ont grandement aidé la situation précaire dans laquelle se trouvait l’organisme. On se souviendra que l’AFRY avait, d’abord et avant tout, dû se départir des services de sa direction générale et de plusieurs employés par manque de financement adéquat et pour éponger son important déficit de 2022.

Puis, les nouveaux programmes et services en immigration – dont l’objectif est de permettre aux nouveaux arrivants de surmonter les défis, d’atteindre leurs objectifs en matière d’établissement et d’intégration, et de participer à la vie sociale, culturelle, civique et économique de la région de York – sont devenus un volet important des revenus de l’organisme (près de 400 000 $).

Cette enveloppe est passée à près de 600 000 $ en 2023 et une nouvelle demande a été déposée auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour renouveler le programme de 2025 à 2030 avec une enveloppe budgétaire de 4,5 millions $.

Plusieurs rencontres avec les décideurs politiques aux niveaux fédéral, provincial et municipal ont eu lieu de même qu’avec les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde afin de partager leurs préoccupations financières. L’AFRY a aussi donné le contrat de l’expertise comptable en sous-traitance, et ainsi obtenir des rapports financiers mensuels lui permettant de prendre des décisions éclairées.

Enfin, plusieurs demandes de financement ont été déposées et un nouveau partenariat a été établi avec le Welcome Centre de la région de York pour les services offerts en français aux immigrants francophones.

Les deux garderies ont aussi enregistré une augmentation de 30 % du nombre d’enfants inscrits. Le conseil d’administration peut maintenant dire avec certitude que l’objectif de rétablir l’équilibre budgétaire en 2023 est accompli.

À la suite de la présentation des différents rapports, l’assemblée a procédé à l’élection des administrateurs Alain Beaudoin (2024-2025), Spes Nkundwa (2024-2026), Sovi Ahouansou (2024-2026) et Freddy Vindevoghel (2024-2026).

Avant de clore la réunion, Benoît Fortin a rendu hommage à Paul Martial, membre fondateur et ancien président de l’AFRY décédé le 21 juillet 2023. M. Martial a été très actif dans la communauté francophone de la région de York au cours des 30 dernières années.

Le conseil d’administration de l’organisme a maintenant le regard tourné vers l’avenir avec un financement approuvé de la Fondation Trillium de 200 000 $ pour repenser son offre de camps pour les jeunes en 2024 et développer un programme culturel pour l’année 2025.

L’organisme a aussi été approuvé par Patrimoine canadien et bénéficiera d’une subvention de 50 000 $ pour élaborer un plan stratégique sur cinq ans.

Il restera à réviser les lettres d’incorporation, mettre à jour les statuts et règlements de l’AFRY, réinstaurer le modèle de gouvernance et embaucher une direction générale.

Photo : Les administrateurs de l’AFRY : (de gauche à droite) Benoît Fortin, Alain Beaudoin, Spes Nkundwa, Sovi Ahouansou et Vincent Patterson